UŽIVO GOOOL! Egipat iznenadio Belgijce i poveo fantastičnim golom

Luis de la Fuente

Ovako je španjolski izbornik objasnio veliki kiks svoje momčadi protiv autsajdera

- Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu.