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Velika senzacija na SP-u! Moćni Španjolci kiksali protiv autsajdera
UŽIVO Salah i Egipat nadaju se dobrom rezultatu protiv moćne Belgije
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VL
Autor
Večernji.hr
BELGIJA - EGIPAT

UŽIVO GOOOL! Egipat iznenadio Belgijce i poveo fantastičnim golom

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Egypt v Benin
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
15.06.2026. u 20:52
Tekstualni prijenos utakmice Belgija - Egipat pratite na portalu Večernjeg lista od 21 sat.
BELGIJA
0-1
EGIPAT
Ashour 20'
1. kolo Svjetskog prvenstva, Belgija - Egipat, 21:00, Lumen Field, Seattle
Gol
20' (Gol)

Prva opasna situacija pred golom Belgije rezultirala je golom. Salah je pronašao Ashoura koji je odlično naciljao s 20-ak metara i pogodio tik uz vratnicu belgijskog gola

Žuti karton
15' (Žuti karton )

Castagne povlači Salaha i dobiva žuti karton

Žuti karton
13' (Žuti karton )

Prekršaj Attije nad Ngoyem kojim je reprezentativac Egipta zaradio žuti karton

7'

Potrajao je napad Belgijaca, pucao je De Bruyne s 20-ak metara, odlazi to pokraj lijeve vratnice

6'

Prvi pokušaj na utakmici - Udarac Trossarda blokira obrana Egipta

Početak
1' (Početak)

Krenula je lopta s centra!

SASTAVI

Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Egipat: Shoubir - Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh - Attia, Lasheen - Salah, Ashour, Ziko - Marmoush

SUDAC

Glavni sudac ovog susreta bit će Brazilac: Ramon Abatti Abel

LJESTVICA

Ovo je prvi susret u skupini G, a kasnije danas sastaju se Iran i Novi Zeland.

NAJAVA

Jedna od uzbudljivijih utakmica prvog kruga Svjetskog prvenstva jest ona između Belgije i Egipta u skupini G u kojoj su još i Iran te Novi Zeland.

Podsjetimo, Crveni Vragovi su u pripremnoj utakmici pobijedili Hrvatsku s 2:0, a to im je bila 12. utakmica u nizu u kojoj su ostali neporaženi. Taj su niz produžili i u posljednjoj utakmici prije Mundijala kada su svladali Tunis s 5:0. Izabranici Rudija Garcije na Svjetsko prvenstvo stigli su u sjajnoj formi i s pravom se smatraju favoritom ove skupine.

Egipat je s druge strane, uz Maroko, najbolja afrička reprezentacija, a s igračima poput Mohameda Salaha i Omara Marmousha svakome mogu nanijeti probleme. Oni su u pripremnom periodu upisali pobjede nad Saudijskom Arabijom i Rusijom, a vjetar u leđa dao im je remi protiv Španjolske. ipak, poraz od Brazila u zadnjoj provjeri Mundijala malo je narušio entuzijazam u reprezentaciji.

Komentara 3

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JU
Jumbo
21:06 15.06.2026.

Sindikat policije Hrvatske najoštrije je osudio novi brutalni napad na policijskog službenika koji se dogodio 11. lipnja 2026. godine u Zagrebu. Prema priopćenju, policajca je teško ozlijedio državljanin Egipta, koji je prethodno već bio obuhvaćen postupcima zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Do napada je došlo prilikom pokušaja bijega, pri čemu su policajcu slomljena rebra

Avatar rubinet
rubinet
21:21 15.06.2026.

Vratar Courtois zaspao.

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