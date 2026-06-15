UŽIVO GOOOL! Egipat iznenadio Belgijce i poveo fantastičnim golom

Prva opasna situacija pred golom Belgije rezultirala je golom. Salah je pronašao Ashoura koji je odlično naciljao s 20-ak metara i pogodio tik uz vratnicu belgijskog gola
Castagne povlači Salaha i dobiva žuti karton
Prekršaj Attije nad Ngoyem kojim je reprezentativac Egipta zaradio žuti karton
Potrajao je napad Belgijaca, pucao je De Bruyne s 20-ak metara, odlazi to pokraj lijeve vratnice
Prvi pokušaj na utakmici - Udarac Trossarda blokira obrana Egipta
Krenula je lopta s centra!
Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Egipat: Shoubir - Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh - Attia, Lasheen - Salah, Ashour, Ziko - Marmoush
Glavni sudac ovog susreta bit će Brazilac: Ramon Abatti Abel
Ovo je prvi susret u skupini G, a kasnije danas sastaju se Iran i Novi Zeland.
Jedna od uzbudljivijih utakmica prvog kruga Svjetskog prvenstva jest ona između Belgije i Egipta u skupini G u kojoj su još i Iran te Novi Zeland.
Podsjetimo, Crveni Vragovi su u pripremnoj utakmici pobijedili Hrvatsku s 2:0, a to im je bila 12. utakmica u nizu u kojoj su ostali neporaženi. Taj su niz produžili i u posljednjoj utakmici prije Mundijala kada su svladali Tunis s 5:0. Izabranici Rudija Garcije na Svjetsko prvenstvo stigli su u sjajnoj formi i s pravom se smatraju favoritom ove skupine.
Egipat je s druge strane, uz Maroko, najbolja afrička reprezentacija, a s igračima poput Mohameda Salaha i Omara Marmousha svakome mogu nanijeti probleme. Oni su u pripremnom periodu upisali pobjede nad Saudijskom Arabijom i Rusijom, a vjetar u leđa dao im je remi protiv Španjolske. ipak, poraz od Brazila u zadnjoj provjeri Mundijala malo je narušio entuzijazam u reprezentaciji.
Komentara 3
Vratar Courtois zaspao.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Većina ljudi pogrešno prilagođava temperaturu hladnjaka: Evo što znače brojevi na kotačiću i kako spriječiti kvarenje hrane
VIDEO Plutajući div dug 1,6 km i širok 240 metara: Ljudi će se kretati tramvajem kroz različite četvrti
Je li ovo dosad najsnažnija prijetnja Moskvi? 'Spremni smo večeras, branit ćemo svaki centimetar'
Nakon tragične nesreće otvara se sigurnosna istraga, uključene i Francuska i Češka
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Ovako je španjolski izbornik objasnio veliki kiks svoje momčadi protiv autsajdera
- Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu.
Svjetski mediji pišu hvalospjeve o Zelenortskim Otocima nakon senzacije protiv Španjolske, evo reakcija
"Atlantski arhipelag od 600.000 stanovnika. Stoper Shamrock Roversa, pronađen na LinkedInu. Vratar iz portugalske druge lige. Svi oni stigli su u SAD kao autsajderi, stali nasuprot moćnoj Španjolskoj i uspjeli joj odoljeti. Bacali su tijela pred lopte, branili se svim snagama i igrali srcem."
Napadač Španjolske postavio negativni rekord SP-a u najvećoj senzaciji turnira: Podatak zvuči nestvarno
Oyarzabal je u posljednjih nekoliko godina postao jedan od najbitnijih ofenzivaca Španjolske. Ofenzivac Real Sociedada zabio je već 25 golova u 54 nastupa za 'Furiju
Velika senzacija na SP-u! Moćni Španjolci kiksali protiv autsajdera od 500.000 stanovnika
Zelenortski Otoci, debitant na svjetskim smotrama, u prvom su kolu skupine H odigrali 0:0 protiv moćne Španjolske i osvojili veliki bod.
Legendarni vatreni odabrao favorite SP-, evo što je rekao o Hrvatskoj: 'Ne gledaju nas, ali smo favoriti iz sjene'
Dobro je kada ljudi pričaju o nama, da smo drugačija momčad i da je stigla nova generacija, ali nadam se da i opet možemo napraviti dobar rezultat. Bit ću veliki navijač Hrvatske
Zagrijavanje pred susret s Englezima: Evo tko je zadužen za atmsoferu u Zagrebu
Nastup u Zagrebu za Slavonia band bit će posebna uvertira u veliko glazbeno i navijačko putovanje preko Atlantika. Nakon zagrebačkog nastupa bend odlazi u Sjevernu Ameriku
Infantino ponovno podilazi Trumpu: Američki predsjednik planira ukrasti pažnju na SP-u
Trump je isti zahtjev imao na prošlogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu kada je predao trofej pobjednika igračima Chelseaja
Ibrahimović jednim potezom navukao bijes Šveđana: Evo gdje je bio dok je igrala njegova reprezentacija
Švedska je u prvom kolu skupine F s 5:1 deklasirala Tunis i izbila na vrh ispred Nizozemske i Japana koji imaju po bod
Jedan od junaka na SP-u odrastao je s Hrvatima, a i danas je omiljen u našoj zajednici
U hrvatskom klubu Irankundu je primijetio glavni skaut Adelaide Uniteda i tamo se nastavio njegov razvoj
Zagrijavanje 17. lipnja u Z Centru: Budi u centru igre uz pub kviz, stolni nogomet i navijanje
Posjetitelje očekuje turnir u stolnom nogometu koji se igra u parovima, pub kviz za timove od 3 do 5 igrača te brojne nagradne igre i dodatni sadržaji koji će stvoriti pravu navijačku atmosferu uoči utakmice Hrvatske reprezentacije
Sindikat policije Hrvatske najoštrije je osudio novi brutalni napad na policijskog službenika koji se dogodio 11. lipnja 2026. godine u Zagrebu. Prema priopćenju, policajca je teško ozlijedio državljanin Egipta, koji je prethodno već bio obuhvaćen postupcima zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Do napada je došlo prilikom pokušaja bijega, pri čemu su policajcu slomljena rebra