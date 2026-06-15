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NAKON POSTIGNUTOG SPORAZUMA

Sukobi u Libanonu su se smirili, no nasilje nije stalo: Primirje na Bliskom istoku i dalje je krhko

Foto: REUTERS
1/8
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
15.06.2026.
u 21:58

Deklaracija je donijela relativni mir južnom Libanonu čak i dok izraelske trupe ostaju stacionirane na teritoriju koji su okupirale u tromjesečnom ratu, prema libanonskim i stranim sigurnosnim izvorima

Borbe u Libanonu značajno su se smirile u ponedjeljak, ali nisu potpuno prestale unatoč sporazumu SAD-a i Irana o okončanju šireg sukoba, pri čemu je u izraelskom napadu ubijena jedna osoba, a Hezbolah je pucao na izraelske trupe u južnom Libanonu. Pakistan, ključni posrednik između Teherana i Washingtona, objavio je da je u ponedjeljak rano ujutro postignut sporazum kojim se poziva na "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon".

Deklaracija je donijela relativni mir južnom Libanonu čak i dok izraelske trupe ostaju stacionirane na teritoriju koji su okupirale u tromjesečnom ratu, prema libanonskim i stranim sigurnosnim izvorima. Ipak, izvori su zabilježili nekoliko slučajeva nasilja, uključujući izraelski napad dronom na automobil u gradu Kfar Tebnit u kojem je ubijen vozač.

Hezbolah je također ispalio dronove i rakete na izraelska vojna vozila za koja je rekao da pokušavaju prodrijeti dublje u južni Libanon. Izraelska vojska nije komentirala nijedan od tih incidenata. Libanon je pretrpio najsmrtonosnije posljedice sukoba između SAD-a i Irana, s gotovo 3.800 poginulih i oko 1,2 milijuna raseljenih ljudi u izraelskoj ofenzivi protiv skupine Hezbolah koju podržava Iran, a koja je 2. ožujka otvorila vatru na Izrael u znak podrške Teheranu.
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Ključne riječi
Iran napadi mirovni sporazum Libanon

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