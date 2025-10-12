Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
hrvatska-gibraltar

Pogledajte prekrasnu atmosferu u Varaždinu: vatreni će imati gromoglasnu podršku

Prag: Hrvatski navijači u gradu
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.10.2025.
u 18:43

U prvom susretu ovih dvaju reprezentacija, Hrvatska je u gostima slavila s čak 7:0.

Hrvatska večeras od 20:45 u Varaždinu igra utakmicu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Iako protivnik i nije previše atraktivan, Gibraltar je ipak jedna od najslabijih reprezentacija na svijetu, interes navijača itekako je na nivou.

Ni ne čudi s obzirom da je ovo tek deveti put da će Hrvatska igrati utakmicu u Baroknom Gradu, a tek treći put da je riječ o službenoj natjecateljskoj utakmici. Navijači su već počeli s 'feštom' uoči utakmice, a možete vidjeti i dijelić atmosfere uoči nastupa vatrenih.

U prvom susretu ovih dvaju reprezentacija, Hrvatska je u gostima slavila s čak 7:0. Tog šestog lipnja, dvostruki strijelac za vatrene bili su Andrej Karamrić i Franjo Ivanović, a po jednom su mređu Gibraltara tresli Mario Pašalić, Ivan Perišić i Ante Budimir.

VEZANI ČLANCI: 

Hrvatska se trenutačno nalazi na vrhu skupine L s 13 bodova koliko ima i drugoplasirana Češka. Vatreni su na čelu skupine zbog bolje gol-razlike, a treba spomenuti i kako su u dosadašnjem tijeku kvalifikacija odigrali i utakmicu manje od prvog pratitelja. Na svjetsku smotru direktno će se plasirati samo pobjednik skupine, dok drugoplasirani ide u dodatne kvalifikacije.

Ključne riječi
kvalifikacije za SP 2026. Varaždin hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
19:06 12.10.2025.

Varaždin je nogometni grad sa stručnon publikon.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još