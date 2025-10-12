Pogledajte prekrasnu atmosferu u Varaždinu: vatreni će imati gromoglasnu podršku

Hrvatska večeras od 20:45 u Varaždinu igra utakmicu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Iako protivnik i nije previše atraktivan, Gibraltar je ipak jedna od najslabijih reprezentacija na svijetu, interes navijača itekako je na nivou.

Ni ne čudi s obzirom da je ovo tek deveti put da će Hrvatska igrati utakmicu u Baroknom Gradu, a tek treći put da je riječ o službenoj natjecateljskoj utakmici. Navijači su već počeli s 'feštom' uoči utakmice, a možete vidjeti i dijelić atmosfere uoči nastupa vatrenih.

U prvom susretu ovih dvaju reprezentacija, Hrvatska je u gostima slavila s čak 7:0. Tog šestog lipnja, dvostruki strijelac za vatrene bili su Andrej Karamrić i Franjo Ivanović, a po jednom su mređu Gibraltara tresli Mario Pašalić, Ivan Perišić i Ante Budimir.

Hrvatska se trenutačno nalazi na vrhu skupine L s 13 bodova koliko ima i drugoplasirana Češka. Vatreni su na čelu skupine zbog bolje gol-razlike, a treba spomenuti i kako su u dosadašnjem tijeku kvalifikacija odigrali i utakmicu manje od prvog pratitelja. Na svjetsku smotru direktno će se plasirati samo pobjednik skupine, dok drugoplasirani ide u dodatne kvalifikacije.