Varaždin: Grad se zadužuje izdavanjem obveznica u vrijednosti 67 milijuna kuna

Varaždinsko Gradsko vijeće donijelo je odluku o zaduženju izdavanjem municipalnih obveznica u vrijednosti 67 milijuna kuna.

Tim će se novcem financirati postava podzemnih kontejnera, opremiti gospodarska zona Brezje, otkupiti zemljišta od Ekos holdinga (26 milijuna kuna) i T&H Investa (22,5 milijuna), te izgraditi sportsko-rekreacijski centar Beli kipi. Većinom glasova prihvaćen je i prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi. Radi se, uz ostalo, i o sporu Grada Varaždina kao tužitelja i tvrtke T&H invest kao tuženika, te zajednice ponuditelja CE-ZA-R,Komunalac Davor i Eko-flor-plus kao tužitelja i Grada kao tuženika.

To, tvrde u Gradu, otvara put rješenju bala smeća u Brezju. Predsjednik GV-a Damir Habijan rekao je da se radi o rješavanju problema potencijalne štete za Grad Varaždin koja bi inače mogla iznositi i do 300 milijuna kuna u 25 sporova. Vijećnici SDP-a i Reformista bojkotirali su sjednicu jer je održana on-line i traže da se utvrdi je li to po zakonu.