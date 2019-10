Val prosvjeda u Kataloniji nakon presude: 'To je osveta'

Španjolski Vrhovni sud osudio je devet lidera katalonskih separatista na kazne zatvora od devet do 13 godina zbog uloge u neuspjelom proglašenju neovisnosti Katalonije 2017. kada su proveli o tome referendum. Kazne su izazvale val prosvjeda u Barceloni i širom Katalonije. Još trojica lidera osuđena su za neposluh te nisu dobila zatvorske kazne. Presuda Vrhovnog suda odjeknula je Europom te izazvala gnjev Katalonaca.

“Freedom House nas hvali”

Brojni su prosvjednici danas nastojali blokirati aerodrom Prat u Barceloni što je izazvalo policijsku intervenciju te je prekinut željeznički prijevoz do grada. Članovi Demokratskog tsunamija blokirali su željeznički kolodvor pa ih je policija iznosila s kolodvora.

– Ukupno stotinu godina u zatvoru, to je zvjerstvo. I to sada više nego što bi to bilo prije, pa je vrijeme da se i reagira kao nikada prije – rekao je Carles Puidgemont, nekadašnji čelnik katalonske vlade koji je danas u egzilu u Belgiji.

Svi okrivljeni oslobođeni su optužbe za pobunu, ali zatvoreni katalonski vođe ipak su Kataloncima poručili da iziđu na ulice. Najveću je kaznu dobio bivši potpredsjednik Katalonije Oriol Junqueras koji je osuđen na 13 godina zatvora.

U povodu tih događaja razgovarali smo sa španjolskim ambasadorom u Hrvatskoj Alonsom Dezcallarom de Mazarredom te s katalonskim izaslanikom Ericom Hauckom.

– Presudu Vrhovnog suda treba poštovati i cijeniti, kao što je slučaj u svim pravnim državama gdje je sudstvo neovisno. Kasnije je moguće žaliti se, ako se to želi, ali prije svega treba presudu poštovati. Sudski proces koji je upravo završio bio je transparentan, neovisan i učinkovit. To dokazuje i prestiž španjolskog sudstva koje ima najbolje ocjene na međunarodnoj razini, kao što to potvrđuju na primjer Freedom House ili World Justice Project, koji smatraju da se radi o najboljem kriminalnom sudstvu na svijetu. U sudskom procesu se sudilo djelima, a ne ideologijama. U Španjolskoj je sve moguće u okviru Ustava i zakona. Isto tako svatko u Španjolskoj može izraziti svoje ideje bez problema, a primjer za to su separatističke stranke koje normalno djeluju u zemlji. No, ne može se kršiti zakon – rekao je španjolski veleposlanik u Hrvatskoj te nastavio:

– Jednostrani separatizam je podbacio. Sad je potrebno nastaviti sa suživotom i dijalogom među Kataloncima – rekao je A. D. de Mazarredo i dodao da svaki čovjek ima pravo slobodno izraziti svoje mišljenje uvijek kad to radi bez nasilja.

Savršeno je jasno da izaslanik katalonske vlade za jugoistočnu Europu Eric Hauck ima drukčiji stav.

– Nisam iznenađen presudom, očekivali smo jer je tijekom vikenda bilo signala da će do nje doći, a to je dokaz da je nešto pogrešno sa španjolskom demokracijom. Iznenađen sam strogošću presude, to je vrlo ozbiljan trenutak ne samo za demokraciju u Španjolskoj nego i u Europi. To su nevini i miroljubivi ljudi, a za sve što su radili dobili su mandat od katalonskih birača i samo su ispunjavali svoj zakonit, transparentan i legitiman politički program – kaže katalonski izaslanik.

Žalbeni postupak do 2027.?

– Naš je potpredsjednik osuđen na 13 godina zatvora, a izabrani je europarlamentarac. Organiziranje referenduma nije zločin, put samoodređenja nije zločin – kaže Eric Hauck navodeći da bi žalba mogla biti dugačak proces.

– Moglo bi trajati i osam godina dok Europski sud ne odluči. Sve i da se ne radi o političarima, u zatvoru su dvojica ljudi koji su naprosto lideri civilnih udruga koje su organizirale mirne demonstracije te su iskoristili svoje pravo slobode govora. Sve to izgleda kao osveta. Mora doći do sretnog kraja, a međunarodna zajednica mora napraviti pritisak u tom smjeru. Hrvatska je Vlada njezin dio. Otvoren sam za razgovor s vašom Vladom, ne samo o tome nego i o svemu drugom. Nažalost, dosad nisam uspio stupiti u kontakt s najvišim nivoima hrvatske vlasti – kaže Hauck.