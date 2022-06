UŽIVO Skup podrške liječnicima koji su zauzeli vlastiti stav u vezi cijepljenja: 'Kažnjavaju ih oni kojima se ne sviđa istina'

Pokret 'Slobodni zajedno' pred sjedištem Hrvatske liječničke komore (HLK) organizira skup podrške liječnicima protiv kojih se pokreće disciplinski postupak s prijedlogom oduzimanja liječničke licence. Riječ je o liječnicima Almi Demirović i Damiru Biloglavu koji su u vrijeme pandemije zauzeli vlastiti stav u vezi cijepljenja, te ih se zbog takvog stava nazivalo i antivakserima, navode iz pokreta.

"Okupili smo se da bi dali podršku rijetkim hrabrim doktorima. Oni kojima se ne sviđa istina odlučili su da ih kazne", kazao je prosvjednik.

"Ne osjećam se kao heroj već nastavljam govoriti kako mi dolazi iz duše. Hvala vam. To što ste došli to znači odlučnost, a to je karakteristika pobjedničkog mentaliteta. To što mi radimo dvije godine neće stati dok se ne iščiste stvari do kraja. Moji prijatelji su mi savjetovali da ne govorim puno. Još jednom vam hvala", kazao je Biloglav.

"Vi ste progonitelji zdravog razuma. Kada biste imali moć strpali biste ih na gole otoke. Svi mi koji smo se okupili, ne dajmo se onima lošijima od nas. Hoćemo istinu, hoćemo slobodu. Oni nam sve to ruše. Ne dajmo im to", kazao je drugi prosvjednik.

"Nema slobode ako nema slobode govora. U osnovi ova Komora i HRT se financira od naših obveznih članarina. Htjeli smo kao Udruga zviždača sudjelovati u ovom namještenom procesu. Ova Komora, odnosno predsjednik Časnog suda Komore Veselić je poslao da se zainteresirana javnost ne može prihvatiti u ovom procesu", kazala je Marija Divić.

Okupljeni su uzvikivala izdajnici.

"Glave gore doktori, nadam se da ćete tako nastaviti", kazao je Filip Slipčević.

"Živimo u društvu u kojem je zabranjeno istraživati, propitivati. Pozivam sve liječnike koji vide ovu istinu da konačno progovore. Koliko je ovo što nam serviraju temelji na znanosti znat ćemo ako pratimo trag novca. Liječnici koji to provode, prostituiraju liječničku profesiju", kazala je prosvjednica.

Prosvjednici su pozdravili predstavnike Mosta i Domovinskog pokreta koji su došli na skup.

Podsjetimo, pred Časnim sudom Hrvatske liječničke komore danas će disciplinski odgovarati dr. Alma Demirović, patologinja iz KBC-a Sestre milosrdnice, i dr. Damir Biloglav, obiteljski liječnik iz Zadra. Prijeti im oduzimanje liječničke licencije na tri mjeseca jer su svojim ponašanjem, odnosno javnim istupima na prosvjednim skupovima protiv epidemioloških mjera povrijedili Kodeks medicinske etike i deontologije te ugled liječničke profesije.