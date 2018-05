UŽIVO Maras: Nema dvojbe da je Plenković sve znao otpočeka

Mnoge reakcije uslijedile su nakon što su objavljeni novi e-mailovi povezani s Lex Agrokorom. Iz mailova koje je objavio portal Index.hr vidljivo je kako je jedna od zadnjih verzija Lex Agrokora poslana na službene adrese Dubravke Vlašić Pleše, savjetnice predsjednika vlade Andreja Plenkovića, te Sanje Mišević, državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa. Nekoliko sati potom Vlada je toga dana izglasala Lex Agrokor.

Andrej Plenković još jučer je izjavio kako će tražiti odgovornost ako nešto nije bilo dobro vezano za komunikaciju ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na Lex Agrokoru.

Tijek događaja:

11:05 - Ovo je najveća korupcijska afera u povijesti Hrvatske. Fimi media je za Agrokor dječja igra - izjavio je Davor Bernardić, a cijeli razgovor s predsjednikom SDP-a pročitajte OVDJE.

10:45 - Mailovi se sadržajno nastavljaju na ono što smo dosad mogli vidjeti u javnosti i potvrđuju da su institucije priključene tek naknadno, kad je zakon napravljen. Pravi sukob interesa nastupio je kada su ljudi koji su sudjelovali u cijeloj toj priči angažirani kao savjetnici u Agrokoru. To se događa nakon izlaska Mosta iz Vlade. Vjerojatno smo zato i morali otići - kazao je Mostov Nikola Grmoja za N1.

10:30 - Na Vladi smo pričali o Lex Agrokoru, ali ne sjećam je li se govorilo o autorima. Ne sjećam se je li bilo kakve analize autora. Mislim da treba prvo pričekati rezultate analize, a onda komentirati što s potpredsjednicom Vlade. Moram priznati da ne znam tko je pisao Lex - za N1 je kazao ministar zdravstva Milan Kujundžić.

9:55 - Svima je sad jasno da je Andrej Plenković je od samog početka bio upoznat da je ta skupina pripremala zakon. Nema dvojbe da je premijer Plenković sve znao otpočeka, to samo potvrđuje zašto i dalje očajnički brani Martinu Dalić. Pitanje je trenutka kad će ona otići u Vlade, smatra Maras, no naglašava da je politička odgovornost na premijeru Plenkoviću. 'Ljudi se pitaju zašto je brani... poveznica je sada jasna - on ju brani jer brani samoga sebe. Vlada više nema povjerenje, jedini je izlaz da se raspišu izbori da ljudi kažu kome vjeruju. Ljudi više ne vjeruju premijeru Plenkoviću - kazao je SDP-ov Gordan Maras za N1.

9:30 - Vrijeme je za ostavke i nove izbore. I za DORH - napisao je na Twitteru predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

8:00 - Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, napisala je za 24sata da 'u konkretnom slučaju zbog „vruće pošte“ nije politički odgovorna samo Dalić. Zbog činjenja ili nečinjenja, propusta ili pukog nemara i nezainteresiranosti, odgovorni su mnogi', napisala je.