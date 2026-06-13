Pavlekov laptop otvorio Pandorinu kutiju: Izvlačenje milijuna iz Saveza trajalo čak 25 godina?

Iako Uskok bivšeg direktora alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka tereti da je preko mreže fiktivnih računa tijekom 11 godina iz Saveza izvukao oko 30 milijuna eura, najnovija saznanja upućuju na to da bi cijela priča mogla biti znatno dugotrajnija.

Kako doznaju 24sata, istražitelji raspolažu dokazima prema kojima je izvlačenje novca trajalo čak 25 godina. Do tih su informacija navodno došli pregledom Pavlekova laptopa, a prema dostupnim podacima cijela je shema započela još 2001. godine. Koliki je ukupni iznos novca izvučen iz Saveza od tada, zasad nije poznato.

Ranije su objavljeni i transkripti razgovora između Pavleka i predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Mihe Glavića. U jednom od telefonskih razgovora Pavlek je rekao: 'Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste do dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti i blatiti, poručio je Pavlek.

U nastavku razgovora dodao je: 'Znači, ima unatrag 20 godina, a ja sam to šutio i čuvao i sebe. Unutar 20 godina sam ispostavio liste. 20 godina. Je l’ me razumiješ', stoji u transkriptima Prema informacijama do kojih su došli 24sata, istraga bi se mogla dodatno proširiti, a istražitelji će ispitati sve što nije obuhvaćeno zastarom.

Pod povećalom bi se, kako je ranije objavljeno, mogla naći i dvojica visokopozicioniranih dužnosnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti, za koje istražitelji navodno raspolažu dokazima da su godinama primali novac od Vedrana Pavleka.

Prema informacijama, dokumenti pronađeni na Pavlekovu računalu upućuju na to da je Siniša Krajač tijekom godina primio najmanje 60 tisuća eura, dok je Damir Šegota navodno dobio najmanje 30 tisuća eura. Jedan od njih, navodi se, redovite isplate koje je dobivao od Pavleka navodno je nazivao 'Mehrwertsteuer'. Riječ je o njemačkom nazivu za porez na dodanu vrijednost (PDV), a izraz je mnogim hrvatskim građanima ostao poznat i kao naziv za povrat poreza prilikom kupnje u Austriji prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju.