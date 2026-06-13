Plenković: Oporba se ponaša kao da su izbori sutra, a do njih je još daleko

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u subotu u Dubrovniku da se oproba 'ušušurala' kao da su sutra izbori komentirajući izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da je put SDP-a "put odlikaša" jer su SDP-ovi birači zahtjevniji. "A što su naši birači? Nisu zahtjevni? Da vam pravo kažem, uzeo sam jedan dan 'off'. Došao sam ovdje i sa sinom, da se odmorimo od velikog tempa", rekao je Plenković na terasi Hotela Excelsior u Dubrovniku gdje prati finalnu utrku električnih glisera u sklopu Svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije.

Najavio je i gust raspored slijedeći tjedan kada najprije ide na proslavu Dana grada Rijeke. "Idemo i u Varaždin otvarati novu bolnicu, pa u Bruxelles sastati se s glavnim tajnikom NATO-a, tu je i Europsko vijeće, a nakon toga idemo dati podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u Toronto, sastat ćemo se bilateralno i s kanadskim premijerom i gospodarstvenicima", naveo je premijer.

"Nemam pojma što su govorili. Daleko su izbori, a oni su se svi 'ušušurali' kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Ako nas ne znaju nakon 10 godina - da hoćemo stabilnost, razvoj i napredak i brinuti o svima, onda neka rade što žele", komentirao je Plenković oporbene aktivnosti.

Potvrdio je da bi u utorak trebalo doći do smanjenja cijena goriva. "Pa hoće da, danas ćemo se čuti ministri Ćorić, Šušnjar, i ja, imat ćemo konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro", rekao je Plenković.

Komentirao je i to što je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju stranke Možemo! kojom se traži nabavka PET/CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima poput Medikola isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu te odgovorio na pitanje hoće li razmatrati taj cijeli paket aranžman s Medikolom i ima li mjesta za reviziju.

"Nemam pojma koliko su potpisa skupili. Mogu reći i da je četiri milijuna. Mislim da je Možemo pokazao tko je i što je s onom 'stokom' koju nam je prije nekoliko dana priuštila gospođa Benčić", odgovorio je Plenković te dodao da je Ministarstvo zdravstva na temu Medikola već reagiralo.

Znate, dodao je, postoje u politici dvije vrste politika - jedna je odgovorna i ozbiljna, koja upravlja, a to je HDZ s našim partnerima. Mi smo ona politička stranka koja ima kapacitet upravljanja na nacionalnoj razini. I imate oporbu koja nerijetko (govori) potpuno bez odgovornosti, krajnje demagoški i populistički, a pritom nekad i primitivno isključivo. Dakle, sve ovo što se nastoji prezentirati u progresivnoj ljevici u jednoj se riječi ispuhalo kao neki balon, ocijenio je Plenković.

Na zamolbu novinara da se vrati na temu Medikola, premijer je rekao da mora staviti stvari u kontekst kazavši da je u Vladi 10 godina, a da o Medikolu na sjednici Vlade nije čuo ništa, ni jednom. To je tema u domeni Ministarstva zdravstva, kazao je.

Na potpitanje jesu li ga iz tog ministarstva dosada upozoravali da nešto nije u redu, odgovorio je da su takve novinarske upadice kao da se s njime igra ping-pong da pobijedi. A nitko neće pobijediti, ni vi niti nitko od vaših kolega. Ja nisam tu da radim 'feed in', s unaprijed pripremljenim prilozima, nego da hrvatskoj javnosti rastumačim o čemu se radi, rekao je.

Plenković je istaknuo da je su u proteklih 10 godina u hrvatskom javnom zdravstvu uložene tri milijarde eura. "U hrvatskom zdravstvu, javnom zdravstvu, mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili tri milijarde eura. Zagreb, praktički i nažalost zahvaljujući potresu, sutra ima sve nove bolnice, kao da su nove. Osijek će dobiti novi KBC, Rijeka je dobila novu, Split radi veliki projekt, Bjelovar je dobio novu, Pula je dobila novu, nema destinacije u hrvatskom zdravstvu u kojem nisu bile velike investicije. I sad kad nam netko izvuče jednu malu temu koja traje 20 godina, to je samo jedan mali dio ukupnih investicija u zdravstvo o kojima vodimo računa", naglasio je Plenković.

Komentirao je i to što iz stranke DOMiNO traže ukidanje proslave Dana antifašističke borbe, 22. lipnja te naglasio da "nema planova za to" jer je taj datum prije 35 godina predložio predsjednik Tuđman, kada je osnovan prvi, sisački partizanski odred. "Mi smo za osudu svih totalitarizama, za otkrivanje isitne, naročito poratnih zločina koji su bili tabu tema do 1990-e kada o tome ili ništa niste znali ili ništa niste smjeli reći", kazao je.

Plenković je istaknuo da se u demokraciji može otvoreno i argumentirano razgovarati o svemu "pa onda i o zločinima koji su počinjeni bez ikakvog suda, bez procesa, gdje su tisuće, deseci tisuća pobijeni i likvidirani". U tom kontekstu, dodao je, treba staviti stvari na vagu, zato postoji 23. kolovoza, a to je Dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih sustava. Hrvatski narod jako je propatio u 20. stoljeću i povijesti hrvatskih obitelji, bile one desne ili lijeve ili jednostavno normalne, koje su nekad bile u nekim vojskama pa su im njihovi preci nastradali, osjećaju te teme jako bolno", kazao je.

Zato, naglasio je, o tome treba govoriti smireno, znanstveno i nastojati težiti otkrivanju istine. To je jedina normalna, moguća politika zrele države koja je u Domovinskom ratu, koji je temelj suvremene hrvatske države, riješila sve svoje nacionalne zadaće, i to je bit, zaključio je Plenković.