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PROMETNA NESREĆA

FOTO Sudar automobila i motocikla kod Vjesnikova nebodera, dvije osobe ozlijeđene

Čitateljica
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 20:40

U nesreći su ozlijeđene dvije osobe, vozač motocikla i putnica koja se nalazila s njim na vozilu.

Prometna nesreća dogodila se večeras u Zagrebu, u blizini Vjesnikova nebodera čije je rušenje trenutno u tijeku. O događaju nas je obavijestila čitateljica koja se zatekla u blizini mjesta nesreće.

Iz policije su nam potvrdili da su u sudaru sudjelovali osobni automobil i motocikl. U nesreći su ozlijeđene dvije osobe, vozač motocikla i putnica koja se nalazila s njim na vozilu. Na mjesto događaja ubrzo je stigla hitna medicinska pomoć, dok za sada nije poznata težina njihovih ozljeda. "Promet ide otežano. Tramvajski promet je obustavljen u oba smjera", rekli su nam iz PU zagrebačke.  Policija provodi očevid nakon kojeg će biti poznato više okolnosti koje su dovele do nesreće.

Ključne riječi
teška nesreća

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