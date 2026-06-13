FOTO Sudar automobila i motocikla kod Vjesnikova nebodera, dvije osobe ozlijeđene

Prometna nesreća dogodila se večeras u Zagrebu, u blizini Vjesnikova nebodera čije je rušenje trenutno u tijeku. O događaju nas je obavijestila čitateljica koja se zatekla u blizini mjesta nesreće.

Iz policije su nam potvrdili da su u sudaru sudjelovali osobni automobil i motocikl. U nesreći su ozlijeđene dvije osobe, vozač motocikla i putnica koja se nalazila s njim na vozilu. Na mjesto događaja ubrzo je stigla hitna medicinska pomoć, dok za sada nije poznata težina njihovih ozljeda. "Promet ide otežano. Tramvajski promet je obustavljen u oba smjera", rekli su nam iz PU zagrebačke. Policija provodi očevid nakon kojeg će biti poznato više okolnosti koje su dovele do nesreće.