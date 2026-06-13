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INTERVJU: JOSIP TICA

'Osmi paket mjera Vladino je priznanje da je s prethodnih sedam inflaciju – podgrijavala!'

Autor
Petra Maretić Žonja
13.06.2026.
u 20:35

Jedan od ključnih SDP-ovih ekonomskih stratega o vladinoj borbi s inflacijom

Vladine mjere za borbu protiv inflacije danima izazivaju negodovanje javnosti. Vodeća oporbena stranka SDP paralelno je, sa svojim ključnim saveznikom Možemo, pokrenula veliku kampanju čiji je cilj uvjeriti javnost da je glavni krivac za tu inflaciju premijer Andrej Plenković. O tome što Vlada radi pogrešno, što je već trebala učiniti te što će SDP poduzeti kako bi građani Hrvatske živjeli bolje ako nakon idućih parlamentarnih izbora – bilo prijevremenih ili redovitih – preuzme vlast, razgovarali smo s jednim od ključnih SDP-ovih ekonomskih stratega, profesorom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i predsjednikom SDP-ova Savjeta za gospodarski razvoj i turizam Josipom Ticom.

Ključne riječi
SDP Izbori Josip Tica

Komentara 7

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CA
cavecanem
20:50 13.06.2026.

Nego sta kaže Dončić, kako se kreću cijene otkupa sekundarnih sirovina?

VE
Veyak
20:40 13.06.2026.

Petra Maretić Žonja je glasnogovornica SDP-a i Možemo u Večernjem.

KA
katolicipopatolja
20:59 13.06.2026.

po meni jedini način da se s ovom razinom gospodarske aktivnosti održi ova razina lopovluka je da SOA odradi jedno pola milijuna umirovljenika,socijalni slučajeva.kao pozove ih na neko besplatno krstarenje,unajme rashodovane brodove i kad brodovi odmaknu od obale dogodi se kakva ,,nesreća,,....,,neovisni,, mediji,popovi,akademici,veliki vjernici i patrioti poput dalića,košića i ekipe,ngo sektor,strani veleposlanici i fantomska oporba neće propitivat uzroke te nesreće ko ni dosad nisu govorili o ,,suicidima,, i ,,nesrećama,, u kojima su glavu izgubili ljudi koji su tražili previše da šute o hdz ovom lopovluku.čorušić je u sred europske israge ,,pao preko ograde požarni stepenica,,.obavještajac matas je svjedočio u aferi krš pađene,ujutro u zagrebu dao iskaz a popodne nađen prosvirane glave u vukojebini kod knina.bukovac je ujutro u poglavarstvu tražio pare,dokumentacija nestala a popodne s e,,ubio,,.palm je s vrećom para otišao u šumu i tamo se ,,objesio,,kolindina računovotkinja je skočila u savu.ŠPEKULJUK PRODO Z1 RADIĆU I NAKON MJESEC DANA SE ,,UTOPIO NA RONJENJU,,.

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