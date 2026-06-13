'Osmi paket mjera Vladino je priznanje da je s prethodnih sedam inflaciju – podgrijavala!'

Vladine mjere za borbu protiv inflacije danima izazivaju negodovanje javnosti. Vodeća oporbena stranka SDP paralelno je, sa svojim ključnim saveznikom Možemo, pokrenula veliku kampanju čiji je cilj uvjeriti javnost da je glavni krivac za tu inflaciju premijer Andrej Plenković. O tome što Vlada radi pogrešno, što je već trebala učiniti te što će SDP poduzeti kako bi građani Hrvatske živjeli bolje ako nakon idućih parlamentarnih izbora – bilo prijevremenih ili redovitih – preuzme vlast, razgovarali smo s jednim od ključnih SDP-ovih ekonomskih stratega, profesorom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i predsjednikom SDP-ova Savjeta za gospodarski razvoj i turizam Josipom Ticom.
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