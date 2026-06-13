'Osmi paket mjera Vladino je priznanje da je s prethodnih sedam inflaciju – podgrijavala!'

5 PUTA MAJKA U 4 MINUTE

Prve i posljednje hrvatske 'petorke iz epruvete' danas slave svoj 31. rođendan, a u obitelj su prije 2 godine stigli i blizanci

Nakon dugih sedam godina pokušaja i liječenja te dva neuspjela pokušaja in vitro oplodnje Gordana Prnjak konačno je čula vijest koju je s toliko nade čekala – „Trudni ste!“ Nakon otkucaja jednog malog srca, začulo se i kucanje drugog, pa trećeg, a potom četvrtog i petog. Sa saznanjem o višestrukoj trudnoći rasla je i sreća, ali i rizik, no za tada 27 godišnju Gordanu strah nije postojao. Usprkos pesimističnim prognozama koje su predviđale gotovo siguran spontani pobačaj, majka hrabrost ispod čijeg je srca bilo pet tek započetih života, uhvatila se u koštac s neizvjesnošću visokorizične trudnoće, odlučna da na svijet donese pet zdravih beba. Prve hrvatske petorke iz epruvete danas slave svoj 31. rođendan, a Gordana i njen suprug Željko prije dvije su godine postali baka i djed blizanaca.