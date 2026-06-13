Slovenci upozoravaju svoje građane prije puta u Hrvatsku: 'Posebno se pazite na bankomatima...'

Uoči početka glavne turističke sezone slovensko veleposlanstvo bilježi povećan interes građana za informacije o putovanju u Hrvatsku i susjedne zemlje regije. Kako ističu, spremni su pružiti pomoć slovenskim državljanima koji se tijekom putovanja nađu u poteškoćama, no pritom upozoravaju na nekoliko važnih stvari koje bi putnici trebali provjeriti prije polaska, javlja RTV SLO.

Posebno naglašavaju važnost valjanih osobnih dokumenata i europske kartice zdravstvenog osiguranja. Konzulica Kristina Kliner upozorila je kako se često događa da putnici tek na graničnim prijelazima shvate da im je istekla osobna iskaznica ili putovnica te očekuju da će im veleposlanstvo izdati dokument za nastavak putovanja. 'Vrlo često se događa da putnici tek na graničnom prijelazu shvate da imaju istekli putovnicu ili osobnu iskaznicu. Tada od veleposlanstva očekuju da im izdamo dokument koji bi im omogućio nastavak putovanja. Takve dokumente veleposlanstva ne izdaju', naglasila je Kliner.

Podsjetila je i na važnost europske kartice zdravstvenog osiguranja, koja omogućuje hitnu zdravstvenu skrb u hrvatskim javnim zdravstvenim ustanovama. Na najposjećenijim turističkim područjima u Hrvatskoj djeluje i mreža turističkih ambulanti koje imaju ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a prema najavama Ministarstva zdravstva ove će godine biti dostupne na 62 lokacije u 11 županija. Turistima s važećim zdravstvenim karticama u njima je osigurana besplatna zdravstvena zaštita.

U veleposlanstvu preporučuju i sklapanje dodatnog putnog zdravstvenog osiguranja jer obvezno zdravstveno osiguranje ne pokriva sve troškove, među kojima je i prijevoz ozlijeđene osobe u domovinu. Slovenske građane upozoravaju i na moguće troškove pri podizanju gotovine na bankomatima u Hrvatskoj. Naknade za korištenje hrvatskih bankomata sa slovenskim bankovnim karticama mogu iznositi oko pet eura, dok na bankomatima neovisnih mreža mogu biti i znatno više. Većina banaka neće naplatiti proviziju ako se koristi bankomat iste banke ili bankarske grupacije kojoj pripada banka koja je izdala karticu.

Veleposlanstvo također podsjeća da se turistička pristojba u Hrvatskoj plaća za svaki boravak, bez obzira na vrstu smještaja. Tijekom ljetnih mjeseci ona se na većini turističkih odredišta kreće između 1,30 i 2,65 eura po osobi i noćenju, a obvezni su je plaćati i vlasnici nekretnina koji na toj adresi nemaju prijavljeno prebivalište.

Među važnijim novostima ove godine ističe se uvođenje elektroničkog sustava nadzora ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) na vanjskim schengenskim granicama. Iako se sustav ne odnosi na državljane Slovenije i drugih članica Europske unije, dulji postupci za državljane trećih zemalja na granicama Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom uzrokuju duža čekanja i prometne gužve, u kojima se često nađu i slovenski državljani. 'Od travnja na veleposlanstvu primamo veći broj poziva slovenskih državljana povezanih s dugim čekanjima na vanjskim schengenskim granicama. Najčešće je riječ o organiziranim skupinama koje putuju autobusima i zbog višesatnog čekanja na graničnim prijelazima nađu se u poteškoćama', rekla je Kliner.

Dodala je kako veleposlanstvo ima organiziranu 24-satnu dežurnu službu koja odmah odgovara na pozive te u suradnji s hrvatskim institucijama nastoji pomoći građanima u hitnim situacijama. Putnicima je pritom preporučila strpljenje i planiranje putovanja preko manje opterećenih graničnih prijelaza. Istodobno, od petka više nema graničnih kontrola na prijelazima između Slovenije i Hrvatske pri ulasku u Sloveniju. Slovenija je time ukinula nadzor koji je provodila od listopada 2023. godine.