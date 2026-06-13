Bombastična izjava umirovljenog generala: 'Putinova smrt. To je prvi nužni uvjet'

Umirovljeni kanadski general-pukovnik Christopher Coates kaže da je trajni mir u Ukrajini malo vjerojatan dok je Putin na vlasti, tvrdeći da bi samo ukrajinska vojna pobjeda ili Putinova smrt mogla stvoriti trajne uvjete za stabilnost. Govoreći nakon posjeta Ukrajini, rekao je da je Rusija sila u opadanju koja se suočava s rastućim ekonomskim i vojnim pritiskom. Također je naglasio da su ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu strateški značajni, slabeći prihode i ratne kapacitete Moskve.

U razgovoru za Ukrinform, Coates je rekao da je i dalje uvjeren u sposobnost Ukrajine da nastavi pružati otpor Rusiji, ali je upozorio da Moskva vodi fundamentalno drugačiju vrstu rata. "Imam povjerenja u Ukrajinu, ali nemam iluzija o razmjerima izazova", rekao je, dodajući da Ukrajina djeluje s ograničenim resursima, dok se Rusija suočava s manje ograničenja.

Tvrdio je da ključna strateška slabost Rusije leži u samoj prirodi rata. Rusija, rekao je, "vodi nelegitiman rat ", dodajući da se ne bori za opstanak već za politički izbor, trošeći ogromne resurse za ograničene dobitke. Coates je rekao da se Kremlj i dalje oslanja na propagandu i kontrolu medija kako bi održao domaću podršku, ali je upozorio da su takvi sustavi s vremenom krhki. "Sustav izgrađen na lažima na kraju se počinje urušavati iznutra", rekao je, dodajući da će dugotrajni gubici u ljudstvu i gospodarstvu postupno narušavati rusku sposobnost održavanja rata.

Opisao je trenutnu fazu sukoba kao "točku odluke" a ne kao potpunu stratešku promjenu, dodajući da iako Ukrajina napreduje u nekim područjima, situacija ostaje krhka. "Po meni, plima se okreće u korist Ukrajine", rekao je, karakterizirajući Rusiju kao opadajuću silu koja je sve više prisiljena na ono što je nazvao „horizontalnom eskalacijom“ – širenjem pritiska izvan bojnog polja dok njezini vojni dobici stagniraju. Istodobno je naglasio da Ukrajina još nije dostigla nepovratnu prednost, upozoravajući da se Rusija nastavlja prilagođavati i da bi male promjene u djelovanju još uvijek mogle promijeniti putanju rata.

Coates je također istaknuo brzu tehnološku prilagodbu Ukrajine, rekavši da je rat temeljno promijenio moderno ratovanje. Istaknuo je kombinaciju razmjera i preciznosti u ukrajinskim operacijama dronovima, za koje je rekao da mijenjaju očekivanja o troškovima i učinkovitosti vojnih sustava. "Dronovi nisu zamijenili tradicionalnu vojnu moć, dodali su joj novu dimenziju“, rekao je, napominjući da se brzina inovacija i protuinovacija sada događa "gotovo u stvarnom vremenu".

Dodao je da ukrajinsko iskustvo otkriva slabosti zapadnih modela obrambene proizvodnje, koji se uvelike oslanjaju na skupe sustave ograničenog učinka, dok je Ukrajina pokazala strateški utjecaj jeftinijih, masovno proizvedenih tehnologija. Među najvažnijim dostignućima, rekao je, jest sposobnost Ukrajine da prilagodi komercijalne tehnologije za vojnu upotrebu, navodeći digitalne zapovjedne sustave poput DELTA-e. Što se tiče kanadske podrške, Coates je rekao da je pomoć bila "iskrena, ali često previše politizirana i nepovezana sa stvarnošću bojnog polja", tvrdeći da su brzina isporuke i praktične potrebe često bile podcijenjene.

Što se tiče pitanja mira, Coates je bio izravan o uvjetima koje smatra potrebnim za trajno rješenje. "Putinova smrt. To je prvi nužni uvjet", rekao je. "Nažalost, vrlo mi je teško zamisliti trajni mir sve dok je Putin na vlasti. Kao temeljniju osnovu za takav mir vidim samo vojnu pobjedu Ukrajine", dodao je Coates.

Rekao je da bi teritorijalni ustupci u najboljem slučaju stvorili samo privremenu stanku, upozoravajući da će se ruske imperijalne ambicije vjerojatno ponovno pojaviti ako se obnovi njezin kapacitet. Coates je također naglasio da ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu igraju stratešku ulogu, tvrdeći da smanjuju prihode Moskve, prisiljavaju na raspršivanje resursa te imaju psihološke i moralne posljedice za obje strane, prenosi Kyiv Post.