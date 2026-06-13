VIDEO U Modrićevom dresu protrčao pored navijača BiH: Ono što je uslijedilo postalo je viralni hit

Navijači Bosne i Hercegovine priredili su u Torontu spektakl uoči prve utakmice zmajeva na Svjetskom prvenstvu. BiH je protiv domaćina Kanade osvojila bod iako su vodili (1:1), no uz rezultat se posebno izdvojila jedna scena s ulica Toronta. U glavnoj ulozi našao se jdan navijač Hrvatske, koji je potezom prije utakmice privukao veliku pažnju i izazvao brojne reakcije.

Kako je snimio BiH portal SportSport, navijač vatrenih u Modrićevom dresu protrčao je pokraj manje skupine navijača Bosne i Hercegovine, ali nije želio otići bez pozdrava. Zaustavio je pažnju jednostavnom, ali ljudskom gestom pa je pozdravio bh. navijače i tako pokazao najljepšu stranu nogometa.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina sljedeću utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra 18. lipnja u Los Angelesu protiv Švicarske, a grupnu fazu zaključuje 24. lipnja u Seattleu protiv Katara.