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VIDEO U Modrićevom dresu protrčao pored navijača BiH: Ono što je uslijedilo postalo je viralni hit

sportsport.ba
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.06.2026.
u 08:09

Kako je snimio BiH portal SportSport, navijač vatrenih u Modrićevom dresu protrčao je pokraj manje skupine navijača Bosne i Hercegovine, ali nije želio otići bez pozdrava

Navijači Bosne i Hercegovine priredili su u Torontu spektakl uoči prve utakmice zmajeva na Svjetskom prvenstvu. BiH je protiv domaćina Kanade osvojila bod iako su vodili (1:1), no uz rezultat se posebno izdvojila jedna scena s ulica Toronta. U glavnoj ulozi našao se jdan navijač Hrvatske, koji je potezom prije utakmice privukao veliku pažnju i izazvao brojne reakcije. 

Kako je snimio BiH portal SportSport, navijač vatrenih u Modrićevom dresu protrčao je pokraj manje skupine navijača Bosne i Hercegovine, ali nije želio otići bez pozdrava. Zaustavio je pažnju jednostavnom, ali ljudskom gestom pa je pozdravio bh. navijače i tako pokazao najljepšu stranu nogometa.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina sljedeću utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra 18. lipnja u Los Angelesu protiv Švicarske, a grupnu fazu zaključuje 24. lipnja u Seattleu protiv Katara.
Ključne riječi
Bosna i Hercegovina SP 2026. Luka Modrić

Komentara 8

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AL
alojzvodic
08:41 13.06.2026.

Nažalost, ovo je vijest na Balkanu.

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
08:57 13.06.2026.

Glavno da se širi "bratstvo i jedinstvo". Da je ovako hrvatski navijač u Modrićevom dresu, u prolazu, pozdravio navijače Mađarske, Austrije, Italije ili čak i Slovenije, ne bi se oko toga stvarala ovolika drama i ekstaza, ali kada je bliski istok u pitanju, onda je svaka sitnica super, i hiper, i hit, i kozmički doživljaj.

Avatar Zavratnica
Zavratnica
09:34 13.06.2026.

Vidi se da je snimka fake i da je izrežirana. I onda je baš slučajno došla do Večernjeg i Večernji je baš slučajno objavio snimku.

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