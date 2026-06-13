FOTO Spektakl iz zraka: More biciklista preplavilo ulice, pogledajte prizore iz ptičje perspektive
Večernjakova biciklijada i ove godine okupila je brojne ljubitelje rekreacije i biciklizma. Sudionici su se od jutarnjih sati okupljali na Trgu dr. Franje Tuđmana, odakle su u 10 sati krenuli na 20 kilometara dugu rutu prema Sportsko-rekreacijskom centru Vugrinščak u Samoboru.
Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić rekao je kako mu je ovo već osamnaesta biciklijada. - Četrdeset i četiri su iza nas, a ja sam ponosan zato što je opstala tradicija i neizmjerno mi je drago što smo prije četiri godine ponovno vratili biciklijadu n arelaciju Zagreb Samobor, jer ona je tako i prvih godina i bila. Ovo je promocija naše Rezolucije zemlja, zdravog života, obiteljskog druženja. Večernji list je uvijek povezan i sa Zagrebom i Samoborom i cijelim tim zagrebačkim prstenom -poručio je Klarić.
Zabavni, sportski i edukativni sadržaji nastavili su se tijekom cijelog poslijepodneva, čime je još jedno izdanje jedne od najdugovječnijih rekreativnih manifestacija u Hrvatskoj uspješno privedeno kraju.