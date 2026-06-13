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SKANDAL U TABORU

VIDEO Reprezentativci uhvaćeni kako puše uoči ključnog susreta na SP-u: 'Pa ovo je džoint'

Turski nogometaši
Screenshot/X
VL
Autor
Mateja Papić
13.06.2026.
u 18:51

Na društvenoj mreži X (bivši Twitter) ove je subote munjevito odjeknula videosnimka koja, prema svemu sudeći, prikazuje nekoliko turskih reprezentativaca kako opušteno puše na balkonu hotelske sobe, i to svega nekoliko sati prije ključnog susreta

U turskom taboru uoči samog otvaranja Svjetskog prvenstva 2026. vlada potpuni kaos. Umjesto o taktici Vincenza Montelle za prvu utakmicu skupine D protiv Australije na stadionu BC Place u Vancouveru, cijela nacija i svjetski mediji bruje o nevjerojatnom disciplinskom prekršaju koji je bacio golemu sjenu na njihove pripreme.

Na društvenoj mreži X (bivši Twitter) ove je subote munjevito odjeknula videosnimka koja, prema svemu sudeći, prikazuje nekoliko turskih reprezentativaca kako opušteno puše na balkonu hotelske sobe, i to svega nekoliko sati prije ključnog susreta. Iako se u kadru nalaze trojica reprezentativaca Turske, u krupnom planu jasno je identificirano lice jednog od najvažnijih igrača – braniča Fenerbahčea, Çağlara Söyüncüa. Druga dvojica nogometaša za sada su ostala neprepoznatljiva zbog kuta snimanja i lošije vidljivosti.

Upletenost Söyüncüa u ovaj incident izazvala je lavinu bijesa među navijačima u domovini. Riječ je o standardnom prvotimcu u viziji izbornika Montelle koji je bio najavljen u udarnom sastavu protiv Australaca, pa se javnost s pravom pita gdje su nestali fokus i profesionalizam uoči najvažnijeg turnira na svijetu. Ono što dodatno intrigira javnost jest činjenica da još uvijek nije službeno potvrđeno što su točno reprezentativci pušili. Društvenim mrežama i forumima kruže razne teorije – od običnog duhana i cigareta pa sve do marihuane, no iz turskog tabora za sada nema nikakvih službenih komentara ni potvrda.

Turska reprezentacija je bazu za glavni dio priprema imala u Arizoni (Mesa), nakon čega su doletjeli na tlo Kanade. Lokalni mediji izvijestili su da je momčad sletjela u zračnu luku u Vancouveru te se smjestila u strogi centar grada (Downtown Vancouver), no ime luksuznog hotela u kojem se incident dogodio drži se u tajnosti kako bi se spriječio daljnji dolazak medija i navijača.

Tajming za ovakav skandal nije mogao biti gori. U prvoj utakmici skupine D, Sjedinjene Američke Države već su uvjerljivo svladale Paragvaj s 4:1, što znači da Turska nema pravo na krivi korak ako želi proći u nokaut fazu. Prema predviđanjima analitičke kuće Opta, Turska je u susret s Australcima ušla kao izraziti favorit s 55% šansi za pobjedu. Na papiru, Montellina momčad posjeduje golemu kvalitetu predvođena mladom zvijezdom Ardom Gülerom, Hakanom Çalhanoğluom, Kenanom Yıldızom pa i samim Söyüncüom. Nakon Australije, Tursku čekaju još teži ispiti – ogled s Paragvajem 19. lipnja u Santa Clari te veliki derbi protiv domaćina SAD-a, 25. lipnja u Los Angelesu.

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Turski nogometaši
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Ključne riječi
SP 2026. Turska

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