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PRAVE VRUĆINE

FOTO Disat ćemo na škrge: Stiže prvi toplinski val

Foto: Screenshot/Istramet
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 11:48

Ali prije lagane ljetne odjeće treba imati na umu da nas prvo očekuje nova runda kiše

Iako se vrijeme krajem vikenda mijenja, kako je i najavljeno u prognozama  DHMZ-a, uskoro nam stiže toplinski val. Istramet je na svojoj Facebook stranici objavio kartu prvog lipanjskog toplinskog vala koji bi trebao nastupiti već od nadolazećeg petka. Temperature će, upozoravaju, dosezati i do 35 stupnjeva Celzijusa. 

Foto: Screenshot/Istramet

Ali prije lagane ljetne odjeće treba imati na umu da nas prvo očekuje nova runda kiše. Na Jadranu će danas prevladavati sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20 °C. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 °C.

U nedjelju će biti još toplije, a onda slijedi novi vremenski preokret. Sa sjevera stiže porast naoblake, ali i kiša. Tomislav Kozarić za HRT prognozira kako su mogući i pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Kiša se nastavlja i u ponedjeljak. "Povremeno će kiše još biti osobito u prvom dijelu ponedjeljka", navodi HRT. Zatim smirivanje, u utorak ujutro može biti magle. Slab i umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeveroistočni. U ponedjeljak u većini krajeva danju osjetno svježije, donosi HRT.

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Ključne riječi
Istramet vremenska prognoza

Komentara 1

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WI
Wixeno
12:18 13.06.2026.

Bit će vruće usred ljeta! Ma nemreš bulivit. Ima li neka veća senzacija od ljetne vrućine?

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