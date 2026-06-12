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KRVAVI MISTERIJ

Mlada nasljednica milijunskog carstva pronađena mrtva u luksuznom safariju: Dan ranije ubijen njezin 'mentor'

Instagram
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 23:15

U početku se vjerovalo da je Caroline von Rantzau poginula u prometnoj nesreći 1. lipnja, no južnoafrička policija naknadno je objavila kako su i ona i Koën zapravo preminuli od posljedica prostrjelnih rana

Okolnosti smrti mlade njemačke nasljednice brodarskog carstva, Caroline von Rantzau (26), i dalje su obavijene velom tajne. Tragedija koja se dogodila na luksuznom safari imanju u Južnoafričkoj Republici izazvala je veliku pozornost javnosti, osobito nakon što je otkriveno da je samo dan ranije na istom posjedu život izgubio njezin bliski suradnik i financijski menadžer Arno Koën (44). Kako piše The Sun, oba smrtna slučaja dogodila su se na ekskluzivnom privatnom rezervatu Leeuwfontein u pokrajini Limpopo. Riječ je o luksuznom safari kompleksu u vlasništvu obitelji Von Rantzau, jedne od poznatijih njemačkih brodarskih obitelji koja godinama posluje i u Južnoj Africi.

U početku se vjerovalo da je Caroline von Rantzau poginula u prometnoj nesreći 1. lipnja, no južnoafrička policija naknadno je objavila kako su i ona i Koën zapravo preminuli od posljedica prostrjelnih rana. Koën je pronađen mrtav 31. svibnja nakon što je pogođen hicem iz pištolja kalibra 9 milimetara. Samo nekoliko sati kasnije policija je zaprimila novu dojavu o pucnjavi unutar rezervata. Prema navodima svjedoka, iz privatnih prostorija Caroline von Rantzau čula su se dva pucnja. Istražitelji su potom utvrdili da je i ona smrtno stradala od vatrenog oružja, a sumnja se da je korištena lovačka puška kalibra .357.

Njemački Bild, pozivajući se na izjave svjedoka, navodi kako je oružje navodno uzeto iz ormara za oružje njezina oca, dr. Eberharta von Rantzaua. Nakon dvostruke tragedije južnoafrička policija provela je opsežnu istragu na imanju. Dva dana prikupljani su dokazi te su ispitivane osobe koje su se u trenutku događaja nalazile unutar strogo čuvanog rezervata. Unatoč tome, policija još uvijek nije objavila što se točno dogodilo niti je imenovala moguće osumnjičene. Prema trenutačno dostupnim informacijama, protiv nikoga nije pokrenuta istraga.

Caroline von Rantzau smatrala se jednom od ključnih osoba budućeg razvoja obiteljskog poslovnog carstva sa sjedištem u Hamburgu. Njezin otac, dr. Eberhart von Rantzau, na čelu je brodarske tvrtke Deutsche Afrika-Linien GmbH, koja je prije nekoliko godina prodala svoj kontejnerski sektor kompaniji Hapag-Lloyd. Posljednjih godina Caroline je živjela u Južnoj Africi, gdje je dodatno širila svoje poslovne aktivnosti. Osim toga, bila je poznata kao velika ljubiteljica životinja te je mnogo vremena provodila brinući se o životinjama na imanju. Bavila se i lovom.

Prema pisanju medija, bila je posebno bliska s Arnom Koënom, koji je upravljao financijama i koordinirao rezervacije gostiju u safari kompleksu. Navodno ga je prijateljima opisivala kao mentora i osobu od velikog povjerenja. Glasnogovornik policije Malesela Ledwaba poručio je da će rezultati obdukcije biti ključni za nastavak istrage. "Obdukcijski nalazi pomoći će istražiteljima u utvrđivanju stvarnih uzroka smrti te pokazati postoji li potreba za daljnjim istražnim radnjama i mogućim uključivanjem drugih osoba u slučaj", izjavio je Ledwaba.

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Ključne riječi
misterij Safari Njemačka smrt

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