FOTO LeBron James ispunio veliku želju sinu Andreja Plenkovića, ovaj prizor privukao je veliku pozornost

Premijer Andrej Plenković u subotu je pratio završnu utrku električnih glisera u sklopu Svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, a jedan od trenutaka koji je privukao posebnu pozornost dogodio se izvan same staze.
Premijer Andrej Plenković u subotu je pratio završnu utrku električnih glisera u sklopu Svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, a jedan od trenutaka koji je privukao posebnu pozornost dogodio se izvan same staze.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Naime, NBA superzvijezda LeBron James potpisao je dres sinu hrvatskog premijera Mariju Plenkoviću, koji nije skrivao oduševljenje susretom s jednim od najvećih košarkaša današnjice.
Naime, NBA superzvijezda LeBron James potpisao je dres sinu hrvatskog premijera Mariju Plenkoviću, koji nije skrivao oduševljenje susretom s jednim od najvećih košarkaša današnjice.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Premijer i njegov sin tom su prilikom obišli i članove drugih timova, no upravo je susret s LeBronom Jamesom izazvao najviše pažnje i postao jedan od najupečatljivijih trenutaka dana.
Premijer i njegov sin tom su prilikom obišli i članove drugih timova, no upravo je susret s LeBronom Jamesom izazvao najviše pažnje i postao jedan od najupečatljivijih trenutaka dana.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Unatoč statusu globalne sportske ikone i velikoj popularnosti, američki košarkaš bio je srdačan i pristupačan, a mladom Mariju ispunio je veliku želju potpisavši mu dres.
Unatoč statusu globalne sportske ikone i velikoj popularnosti, američki košarkaš bio je srdačan i pristupačan, a mladom Mariju ispunio je veliku želju potpisavši mu dres.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Fotografije i snimke susreta brzo su privukle pozornost javnosti, a prizor nasmijanog Marija Plenkovića s potpisanim dresom jednog od svojih idola obilježio je događaj koji je okupio brojne ljubitelje sporta i motonautike.
Fotografije i snimke susreta brzo su privukle pozornost javnosti, a prizor nasmijanog Marija Plenkovića s potpisanim dresom jednog od svojih idola obilježio je događaj koji je okupio brojne ljubitelje sporta i motonautike.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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LeBron James jedan je od suvlasnika tima u E1 seriji, prvom svjetskom električnom prvenstvu za glisere.
LeBron James jedan je od suvlasnika tima u E1 seriji, prvom svjetskom električnom prvenstvu za glisere.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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