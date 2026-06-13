FOTO LeBron James ispunio veliku želju sinu Andreja Plenkovića, ovaj prizor privukao je veliku pozornost
Premijer Andrej Plenković u subotu je pratio završnu utrku električnih glisera u sklopu Svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, a jedan od trenutaka koji je privukao posebnu pozornost dogodio se izvan same staze.
Fotografije i snimke susreta brzo su privukle pozornost javnosti, a prizor nasmijanog Marija Plenkovića s potpisanim dresom jednog od svojih idola obilježio je događaj koji je okupio brojne ljubitelje sporta i motonautike.