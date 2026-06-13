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STRANKA 'DOM I NACIONALNO OKUPLJANJE'

Peternel o financiranju koncerta partizanske pjesme : 'Ovo je čista provokacija i politička poruka u čast zločinima'

Zagreb: Konferencija za medije stranke Dom i nacionalno okupljanje
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 20:18

Peternel je poručio kako nitko nema ništa protiv toga da ljudi pjevaju što žele, ali da je neprihvatljivo da se takvi događaji financiraju javnim novcem te da gradska vlast otvoreno staje iza jedne ideološke skupine

Saborski zastupnik i potpredsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Igor Peternel te potpredsjednica stranke Dom i nacionalno okupljanje Branka Lozo održali su konferenciju za medije ispred Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog povodom koncerta partizanske pjesme koji se, u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Grada Zagreba, održava povodom Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske.

Peternel je poručio kako nitko nema ništa protiv toga da ljudi pjevaju što žele, ali da je neprihvatljivo da se takvi događaji financiraju javnim novcem te da gradska vlast otvoreno staje iza jedne ideološke skupine. ''Nemamo apsolutno ništa protiv da pjeva tko što želi, međutim imamo protiv da se to financira javnim novcem. To je još jedan pokazatelj kako funkcionira Grad Zagreb i kako uopće funkcioniramo kao društvo. Da se gradonačelnik i njegova vlast stavljaju na stranu samo jedne ideološke skupine, odnosno financiraju samo ono što oni smatraju da treba, što je duboko nemoralno, što je kontra ljudskih prava, kontra politika inkubatora iz kojeg sami dolaze, gdje znamo dobro što znači partizanski pokret za modernu Republiku Hrvatsku u kojoj svakotjedno otkrivamo nove jame, nove zločine, koji je donio 45 godina terora, okupaciju jugoslavenske vojske, nametanje države koja nije bila po volji hrvatskom narodu i pod krinkom oslobođenja 22. lipnja itd. Oni sada uvode nešto što zapravo prije nije ni postojalo. Sad se izvode partizanske pjesme i to se plaća. To je čista provokacija'', rekao je Peternel.

Dodao je kako oni koji tvrde da se protive podjelama u društvu upravo ovakvim događajima stvaraju nove provokacije. ''Oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, a za Hipodrom mogu samo sanjati da bi mogli imati dovoljno sudionika. Dakle, kažem još jednom, neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda'', poručio je Peternel.

Branka Lozo istaknula je kako ovakvi skupovi ne bi bili mogući da je Hrvatski sabor donio deklaraciju o osudi zločina Josipa Broza Tita i komunističkog režima. ''Ovaj i ovakvi skupovi ne bi bili mogući kada bismo dočekali da Hrvatski državni sabor donese deklaraciju koja je neophodna, deklaraciju o osudi zločina Josipa Broza Tita i onda bi to uključilo čitavo razdoblje komunizma, partizanske vladavine koja je unazadila hrvatski narod. Pjesme koje će oni danas ovdje pjevati, ne znam je li tko vidio repertoar. Osobno sumnjam da će se izvoditi Lijepa naša domovina. Pitanje je znaju li sudionici ovog skupa uopće riječi naše himne'', rekla je Lozo.

Dodala je kako se, prema njezinim riječima, prešućuje Domovinski rat, dok se istovremeno napada Marka Perkovića Thompsona i njegove pjesme. ''Oni će vjerojatno pjevati svojoj ljubičici bijeloj koja je u biti čitav cvijet hrvatskog naroda pobila, raselila, unazadila, upropastila i sada, ovoliko godina nakon Domovinskog rata kojeg oni u cijelosti negiraju i preskaču kao da se ni dogodio nije, oni ističu da se bune na neke stihove pjesama Marka Perkovića Thompsona, konkretno stih iz pjesme Čavoglave, a ja vam kažem, njima smeta svaki stih iz svake pjesme Marka Perkovića Thompsona, jer on pjeva o istini, o domoljublju, o vjernosti hrvatskog naroda Bogu, o mladima i o budućnosti ovog naroda'', poručila je Lozo.

Odgovarajući na pitanje novinara o izjavi gradonačelnika Tomislava Tomaševića da koncert nije sporan jer se održava povodom Dana antifašističke borbe, Peternel je rekao kako se gradonačelnik skriva iza države i državnog blagdana. ''On se zapravo sad skriva iza države jer zna da je ovo duboko prijeporno i da je nemoralno i da je čak prilično i protuzakonito. Ono što je tu ključno je da se taj 22. lipnja treba ukinuti. Mi to cijelo vrijeme govorimo, 22. lipnja treba ukinuti i onda se ne bi ni ostavljala mogućnost da se partizanskim bandama, gradskim novcem pričinjava čast'', rekao je.

Na dodatno pitanje o antifašizmu i Ustavu Republike Hrvatske Peternel je odgovorio: ''Pronađite mi antifašizam gdje to postoji u Ustavu, a što se tiče 22. lipnja, dajte mi recite od europskih država koje znate gdje se to na taj način slavi? Partizanski pokret donio je brojne zločine i to ne možete negirati i to morate uvijek razumjeti da je to tako. To što je on bio antifašistički ne znači da je bio pozitivan jer je donio brojne zločine i to ne možemo zaboraviti. A jugoslavenska vojska koja je i ušla u Zagreb, pričamo o tzv. Danu oslobođenja Zagreba, si je nametnula jednu drugu državu. Ne možete hrvatski narod oslobađati jugoslavenskom vojskom. To je smiješno'', rekao je Peternel.

Na pitanje o svakotjednom otkrivanju novih masovnih grobnica žrtava partizanskih zločina Peternel je rekao kako upravo to dodatno potvrđuje karakter partizanskog pokreta. ''Svaka grobnica, svaka jama koja se ponovno otkrije pokazuje još jednom i dodatno produbljuje spoznaju o karakteru i tog partizanskog pogleda'', poručio je. Komentirajući pitanje o pozdravu „Za dom spremni“, Peternel je rekao: ''Za dom spremni je u potpunosti afirmiran i to niti gospodin, niti njegovi nasljednici više nikada neće moći. On se uhvatio u narodu i u tom smislu za dom spremni više po meni nije niti tema za razgovor. To je jednostavno činjenica.''
FOTO U Lisinskom održan Koncert partizanske pjesme: Pogledajte tko je sve bio
Zagreb: Konferencija za medije stranke Dom i nacionalno okupljanje
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Ključne riječi
Dom i nacionalno okupljanje Igor Peternel Lisinski partizanska pjesma koncert

Komentara 1

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Miklos Grmojasz
20:58 13.06.2026.

Najpoznatija antifašistička pjesma je "Bit će mesa", ona koju su ponosni antifašisti s lijepim crvenim zvijezdama petokrakama kolektivno izveli u trenutku ulaska u ushtasko uporište Vukovar.

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