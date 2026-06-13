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13.06.2026. u 16:41

Velika politika traje do prvog računa, nakon toga kreće mali ljudski opstanak o tuđem trošku

Igor Peternel uvjeravao je javnost da su Beatlesi i Rolling Stonesi došli iz Amerike, dok su predsjednik IDS-a i gradonačelnik Poreča Loris Perušić, župan međimurski Matija Posavec te Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, u jednom zagrebačkom restoranu, kako su mediji izvijestili, prije koji mjesec kovali su velike političke planove, sve dok nije stigao račun za ručak. U tom trenutku nestaje i strategija i državnički gard, a ostaje klasično “kokošarenje” oko 58 eura ceha, koje na kraju ipak podmiruje službena kartica Darija Zurovca. Dakle, velika politika traje do prvog računa, nakon toga kreće mali ljudski opstanak o tuđem trošku.

Ključne riječi
SDP HDZ Hrvatska politika Josip Dabro

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