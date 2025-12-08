Naši Portali
KREĆE PRODAJA

Uvoz božićnih drvaca porastao za 70 posto: 'Mi sječu započinjemo 14. prosinca, a oni još u listopadu'

U Šibeniku započela prodaja božičnih drvca
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
08.12.2025.
u 07:55

Unatoč trudu, nelojalna konkurencija i prekomjerni uvoz iz Danske i Mađarske stvaraju poremećaje na tržištu i ruše cijene domaćim proizvođačima

Hrvatsko tržište božićnih drvaca uskoro će biti bogatije za oko pola milijuna komada. Zabrinjavajući podaci Hrvatske gospodarske komore pokazuju da je uvoz u samo godinu dana skočio za čak 70 posto, pri čemu Danska prednjači kao glavni dobavljač.

Trenutačno se oko 1200 domaćih uzgajivača trudi očuvati lokalnu proizvodnju. Prije 23 godine obitelj Biškup iz Tužnoga zamijenila je stočarstvo, koje je postalo neisplativo zbog niskih otkupnih cijena mlijeka, uzgojem sadnica smreke, jele i borova. Miro Biškup objašnjava: "Prije 22 godine krenuli smo s ove parcele i postupno se proširili. Ukupno imamo između 18 i 20 tisuća komada na više lokacija. Jedini problem nam stvara divljač, jer je previše površine za ograditi."

Sve što uzgoje i pripreme, prodaju svojim vjernim kupcima. Cijene su 2022. godine podignute za dvadesetak posto i od tada su uglavnom stabilne. "Ovih dana pripremamo srebrnu i nordijsku jelu za naše kupce. Nordijska jela je najtraženija, slijedi srebrna, dok obična jela jednostavno izumire, više nije popularna", dodaje Biškup, piše HRT.

Posao uzgoja je iznimno zahtjevan, potvrđuje i Sanja Brežni-Blažunaj iz Črnca, nadomak Varaždina. Potrebno je strpljenje od šest do sedam godina dok drvca ne dosegnu željenu veličinu i oblik. "Nije bilo nikakvih nametnika, uzgajam ih isključivo ekološki. Samo sam ih prve dvije do tri godine prihranjivala ekološkim gnojivom i prskala modrom galicom, odnosno modrim uljem, i ništa drugo", pojasnila je Brežni-Blažunaj.

Unatoč trudu, nelojalna konkurencija i prekomjerni uvoz iz Danske i Mađarske stvaraju poremećaje na tržištu i ruše cijene domaćim proizvođačima. Iz Sektora za poljoprivredu HGK navode: "U 2023. godini uvezli smo 99 tisuća svježih božićnih drvaca. Prošle godine uvoz je narastao na 175 tisuća komada, u vrijednosti većoj od pola milijuna eura, a najviše ih uvozimo iz Danske." Zbog toga, kako kažu u Udruzi proizvođača, interes za domaćom proizvodnjom opada.

Ankica Čavić iz Udruge uzgajivača božićnih drvaca ističe razliku: "Mi sječu započinjemo 14. prosinca, a prodaju 15., dok su u Mađarskoj, primjerice, drvca posječena već u listopadu i stoje u mrežama. Takav bor će se raspasti kad ga donesete kući." Sanja Brežni-Blažunaj procjenjuje cijene: "Na ovoj parceli obična jela će ići do 20 eura, iako neki proizvođači ne žele otkriti cijene. Srebrne će biti možda također 20 eura. Mislim da je to prihvatljiva cijena." 

Ključne riječi
božićno drvce jela jelka božićna drvca

Komentara 2

Pogledaj Sve
PP
pavisic.pajo
08:46 08.12.2025.

Nisu to jelke iz šume.Uzgajaju se plantažno kao salata.Neka je uvoza, jer bi "naše" jelke bile daleko skuplje.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
08:17 08.12.2025.

U ovom slučaju uvoz je možda i bolja opcija. Bar ćemo sačuvati naše borove šume.

