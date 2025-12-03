Pedeset posto turista platilo bi dobro jelo i više, ali to nije znak za poskupljenja

Mastercardovo istraživanje među više od tri tisuće ispitanika u Njemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Italiji i Sloveniji otkrilo je da hrvatska gastronomija kotira iznenađujuće dobro, da je lokalna kuhinja najprivlačniji specijalizirani interes današnjih turista, da velika većina modernih nomada na hranu i piće troši između 20 i 40 posto ukupnog putnog budžeta, ali i da su na odmoru u Hrvatskoj, unatoč čestim pritužbama na skupoću, spremni platiti za autentična jela i više od sadašnjih cijena. U razgovoru o aktualnim domaćim gastro-temama, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj Gea Kariž, kaže da takvi rezultati, pa ni posljednji o spremnosti gostiju da plate više, nisu iznenađenje.