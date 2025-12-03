Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
GEA KARIŽ, HRVATSKA DIREKTORICA MASTERCARDA

Pedeset posto turista platilo bi dobro jelo i više, ali to nije znak za poskupljenja

Autor
Radmila Kovačević
03.12.2025.
u 19:30

Istraživanje među više od 3000 turista u Njemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Italiji i Sloveniji pokazalo je da hrvatska kuhinja iznenađujuće dobro kotira, te da moderni nomadi i turisti nisu odbijeni višim cijenama kada je riječ o autentičnim jelima i lokalnim specijalitetima

Mastercardovo istraživanje među više od tri tisuće ispitanika u Njemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Italiji i Sloveniji otkrilo je da hrvatska gastronomija kotira iznenađujuće dobro, da je lokalna kuhinja najprivlačniji specijalizirani interes današnjih turista, da velika većina modernih nomada na hranu i piće troši između 20 i 40 posto ukupnog putnog budžeta, ali i da su na odmoru u Hrvatskoj, unatoč čestim pritužbama na skupoću, spremni platiti za autentična jela i više od sadašnjih cijena. U razgovoru o aktualnim domaćim gastro-temama, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj Gea Kariž, kaže da takvi rezultati, pa ni posljednji o spremnosti gostiju da plate više, nisu iznenađenje.

Ključne riječi
turizam uplift Mastercard jela gastronomija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja