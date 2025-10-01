Uvjetno osuđena jer je zadržala 4.321 eura od pristojbi za vozačke dozvole

Renata I. J. (51), bivša referentica PU zagrebačke, u inkriminirano vrijeme zaposlen u PP Ivanić Grad uvjetno je osuđena zbog zloporabe položaja i ovlasti na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. Prema presudi koja je odmah postala pravomoćna, ima rok od šest mjeseci da državnom proračunu nadoknadi pričinjenu štetu od 2.118 eura. Osim toga mora platiti i troškove sudskog postupka u iznosu od 500 eura.

Teretilo ju se da je od 24. siječnja 2018. do 28. lipnja 2022. kao službenica PU zagrebačke, PP Ivanić Grad, zaposlena kao upravna referentica zadužena za izdavanje, produljenje i zamjenu vozačkih dozvola, podnositeljima zahtjeva za izdavanje vozačkih dozvola, neistinito predočavala da će upravnu pristojbu za izradu dozvole ona u njihovo ime uplaćivati u proračun. Riječ je upravnoj pristojbi koja se uplaćuje u proračun preko Fine ili mrežnog bankarstva. Ljudi koji su tražili izdavanje dozvole povjerovali su Renati I. J. pa su joj davali 151 kunu ta redoviti postupak ili 200 kuna za ubrzani postupak. Ona je te iznose zadržavala za sebe dok je Agenciji za komercijalnu djelatnost dostavljala osobne podatke podnositelja zahtjeva iako je bila svjesna da upravne pristojbe nisu uplaćene u proračun. Tako si je pribavila nepripadnu imovinsku korist od 4.321 eura, za koliko je bio oštećen proračun.