Podignuta optužnica protiv Josipa Dabre

Podignuta je optužnica protiv Josipa Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede. Kako je izvijestilo Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, ne navodeći njegov identitet, podignuta je optužnica protiv hrvatskog državljanina zbog povrede djetetovih prava i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

"Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Općinskim sudom u Vukovaru optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1983.) zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona.

Okrivljenika se optužnicom tereti da je u vremenu od 2021. do siječnja 2025. na području Vukovarsko-srijemske županije počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava. Također ga se tereti da je posjedovao automatsku pušku vojnog podrijetla, čije je posjedovanje građanima zabranjeno", navodi DORH.

Podsjetimo, u siječnju je Dabro podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede, nakon objave snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, zbog čega su protiv njega pokrenuti izvidi. Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji su naveli da DORH također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.