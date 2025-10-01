Dabro reagirao na podizanje optužnice: 'Ovo je djelo agenta s Batajnice. Doći će maca na vratanca'

Podignuta je optužnica protiv Josipa Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede. Kako je izvijestilo Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, ne navodeći njegov identitet, podignuta je optužnica protiv hrvatskog državljanina zbog povrede djetetovih prava i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Dabro se nakon podizanja optužnice obratio medijima te istaknuo kako je on, kao niti njegovi odvjetnici, još nije zaprimio.

"Ja sam za optužnicu čuo preko medija. Niti ja, niti moji odvjetnici nismo zaprimili optužnicu", kazao je uvodno. Na pitanje je li djetetu dao da rukuje oružje, ističe kako bilo što iz istrage ne smije komentirati. "Ako sam ja za nešto kriv, ja ću za to odgovarati. Vjerujem u hrvatske sudove. Ja ne bježim od odgovornosti, ako se ona dokaže."

Snimku na kojoj dijete puca, kaže, nije vidio. "Ne mogu govoriti o predmetu istrage. Što se tiče same optužnice, ja sam je pročitao iz medija. Ja je nisam zaprimio, niti moji odvjetnici", ponovio je.

"Imam podršku stranke. Ja sam od početka govorio da se ovdje radi o političkom progonu. Od siječnja sam govorio da je cilj mene eliminirati i smjestiti u istražni zatvor. Prije svega, ovo je politički progon", kaže. Kada pročita optužnicu, navodi kako je može komentirati. Upitan smatra li da bi maloljetna djeca trebala imati kontakt s oružjem, odgovara: "Naravno da ne."

Josip Dabro puca iz pištolja

Osvrnuo se i na snimku na kojoj se vidi kako puca iz pištolja. "Ja sam se ispričao za neke snimke koje su izašle. Što se tiče suda, idemo na sud, ako se optužnica radi uopće o meni. To ćemo vidjeti."

Na pitanje tvrdi li i dalje da kalašnjikov pripada Mariju Radiću, odgovara: "Gospodin Radić je ispitan. Ovo je i bilo djelo gospodina Radića, agenta s Batajnice. Polako, doći će maca na vratanca."