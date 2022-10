VIDEO Objavljeno s kakvim oružjem i u kakvim uvjetima ratuju ruski vojnici: 'Ostavili su nas kao krdo ovaca'

Moskva je priznala da mobilizacija nije bila najbolje organizirana, no usprkos tome, Putin se pohvalio s 220.000 regrutiranih, čime je skoro ispunio cilj od 300 tisuća novih vojnika.

Svoje nezadovoljstvo predsjednikovim planom građani Rusije izrazili su prosvjedima i masovnim napuštanjem zemlje, piše APnews. Ali neki su ipak dospjeli do centara za obuku, gdje su ih zatekli užasni uvjeti koje su podijelili na društvenim mrežama.

Na Twitteru se tako pojavio video u kojemu vojnici pokazuju zahrđalu pušku koju su, prema Ukraine Worldu, dobili prije odlaska na bojišnicu.

Mobilized Russian soldiers are given rusty weapons to fight against Ukraine. This is the second army of the world. #RussianMobilization #StopRussianAggression pic.twitter.com/2EjDpGkcV9