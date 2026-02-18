Plenković Modiju: Hrvatska je spremna igrati ulogu u indijskom trgovinskom koridoru

Hrvatska je spremna postati ključna ruta indijskog koridora prema Europi, rekao je u srijedu indijskom čelniku Narendri Modiju premijer Andrej Plenković koji u New Delhiju boravi na sastanku o umjetnoj inteligenciji. Plenković je posjet Indiji započeo bilateralnim susretom s njezinim premijerom Narendrom Modijem, drugim u manje od godinu dana. Čelnik najmnogoljudnije zemlje na svijetu, za kojeg hrvatski premijer kaže da već njeguje i "prijateljski" odnos, u lipnju je boravio u Zagrebu. U prvih deset mjeseci prošle godine trgovinska razmjena između dviju zemalja narasla je za deset posto, naglasio je Plenković. Modiju je prenio "ključnu poruku" da je Hrvatska spremna igrati važnu ulogu u naporima New Delhija prema uspostavi trgovinsko-prometnog koridora Indija - Bliski istok – Europa.

Hrvatska ulaže u kapacitete Luke Rijeka koja je, zahvaljujući automatizaciji i robotizaciji, danas jedna od "tehnološki najspremnijih luka koje postoje", rekao je premijer. Potvrda spremnosti te luke na povećanje kapaciteta je i prisutnost Maerska, jedne od pet vodećih svjetskih logističkih kompanija, a premijer je naglasio da postoji interes i drugih tvrtki – u srijedu će se tako sastati s predstavnicima francuskog logističkog diva CMA CGM-a. "Upravo stoga Hrvatska predstavlja ono što mi godinama govorimo – mediteranska vrata srednje Europe. A ona nisu samo za Europu, nego za cijeli svijet", nastavio je premijer, dodajući da je ta uloga pogotovo naglašena u godini kad Hrvatska predsjeda Inicijativom triju mora i EU MED9.

AI za sve

Povod premijerova posjeta Indiji je sudjelovanje na četvrtom globalnom samitu o umjetnoj inteligenciji (AI). Plenković je najavio da će se u četvrtak s tog skupa poslati poruka "uključenosti i dobrobiti umjetne inteligencije za sve". Premijer je naglasio da je tehnološki napredak danas toliko brz da se na svakom skupu vide "ogromni iskoraci" te da su "inovatori brži od regulatora". Stoga je ključno u proces donošenja odluka uključiti i predstavnike te industrije, na čemu hrvatska vlada radi kroz Strategiju digitalne Hrvatske do 2032., istaknuo je premijer. "Možemo konvergirati interes države i hrvatskog gospodarstva", poručio je.

Premijer se u New Delhiju osvrnuo i na indijske radnike koji su se pokazali "vrlo korisnima" u građevinskom sektoru, uslugama prometa i trgovine, te hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Stranih radnika u Hrvatskoj je osam posto, većinom dolaze s područja EEZ-a i iz regije, a Indijci su po brojnosti između "petog i sedmog mjesta", nastavio je premijer, pa zaključio da oni predstavljaju "poveznicu dviju vlada".