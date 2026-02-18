U Austriji Rumunjka (52) prijetila skupini tinejdžera: 14-godišnjeg Hrvata ozlijedila nožem

U utorak poslijepodne u gradu Mattighofenu u okrugu Braunau u austrijskoj pokrajini Gornjoj Austriji, 52-godišnja žena iz Rumunjske prijetila je nožem skupini tinejdžera, u dobi između 15 i 18 godina. Šestorica dječaka uspjela se je sakriti iza šanka. Prijetnje je policiji prijavio 14-godišnji hrvatski državljanin, kojem je žena, kako navode austrijski mediji, nanijela ozljede neodređene težine.

Austrijska televizija ORF je danas izvijestila da je policija u Mattighofenu potvrdila da je jučer negdje nakon 16 sati dobila prijavu o incidentu u jednom od gradskih lokala. Glasnogovornik policije Michael Babl je za ORF rekao da je 52-godišnjakinja prijetila tinejdžerima i od njih zahtijevala da joj predaju mobitele, novac i kabel za punjenje mobitela. Prema policijskom izvješću, nakon što su tinejdžeri to odbili i pokušali pobjeći iz lokala, žena je izvadila nož i prijetila im.

Kada je 14-godišnji Hrvat pokušao pobjeći, žena mu je prepriječila put i nožem ga ozlijedila. Po dolasku policije, žena je još uvijek držala nož u ruci. Nakon policijskog upozorenja da baci nož, 52-godišnjakinja je nož stavila na stol i potom se bez pružanja otpora dala uhititi. Istražiteljima je priznala počinjeno zlodjelo. Državno tužiteljstvo Gornje Austrije naložilo je pritvor agresivne Rumunjke zbog sumnje u tešku pljačku i nanošenje tjelesne ozljede. Prevezena je u zatvor u grad Ried u Innkreisu.

Mediji navode kako austrijski kazneni zakon samo za tešku pljačku predviđa zatvorske kazne od 1 do 15 godina. A žena je, za koju vrijedi načelo nevinosti dok joj se ne dokaže suprotno, uz pokušaj pljačke tinejdžera još i nožem ozlijedila 14-godišnjeg Hrvata.