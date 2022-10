Ukrajinsko ministarstvo otkrilo identitet pilota koji je srušio pet iranskih dronova

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je identitet 'Duha Vinice', pilota koji danima hrabro i efektivno brani ukrajinski zračni prostor.

U objavi na Twitteru nazvali su ga 'ubojicom Shaheda', iranskih kamikaze-dronova.

Shahed killer.

This is the 🇺🇦 pilot who is defending the skies over Vinnytsia. He has already shot down 5 "shaheds" and 2 missiles.

The hero's name is Vadym. pic.twitter.com/iFZGxZsQqf