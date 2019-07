'Uvijek je prijetio, nosio je noževe i sjekire po gradu, ali Blaženka se nije nikog bojala'

– Nema se stvarno što reći, to je tragedija, kad tako čovjek digne pištolj na ženu... Žena koja im piše rješenja za kvalitetu života, onda joj pucati u glavu, što da kažem, kome da kažem – očajan je brat ubijene Blaženke Poplašen, Marko Poplašen.

Kaže kako joj je posao bio najvažniji u životu.

– Ovo je njezina kuća, ima stan u Đakovu, sve u životu što je imala je njezino radno mjesto, ostavila je život za svoje radno mjesto. Bila je dobra, karakterna, pomagala je. Tom čovjeku je dala sve u životu što mu je mogla dati, ne samo njemu... Pun gepek slučajeva je rješavala kod kuće, nije udana žena, živjela je svoj posao – rekao nam je Marko Poplašen.

– Bila mu je dosta dugo skrbnica, spominjala ga je, ja njega znam iz grada. Imala je nekad problem i s drugim ljudima, no to je dio života. On je prijetio odmalena, uvijek je nosio noževe i sjekire po gradu, on i brat, to je takva osoba. Njoj je puno puta prijetio, galamio, ona bi mu onda sredila nešto pa bi se smirio... Nije se ona bojala nikoga, bila je vjernica, živjela je takav život – dodao je.

Kaže da sa sestrom nije bio posvađan, no nisu puno kontaktirali pa ne zna je li prije imala problema sa svojim ubojicom.

VIDEO Načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece o ubojici iz Đakova