Napadač uhićen u mjestu kraj Đakova! Skrivao se u napuštenoj staji

Kao i gotovo svaki dan, Andrija D. (60) ušetao je u Centar za socijalnu skrb u Đakovu oko 12.15 sati. Pozdravio je zaštitara i ušao u treću sobu iza njegove. Ništa ne sluteći, dočekala ga je socijalna radnica Blaženka Poplašen (50). Poznavala ga je dobro jer je korisnik Centra. Andrija D. izvukao je pištolj i zapucao. Nesretna je žena na mjestu pala mrtva. Začuvši buku, kolega joj pravnik Ivan Pavić (35) istrčao je na hodnik. Čim ga je ugledao, napadač je uperio pištolj i u njega te pritisnuo obarač. I on je pao na tlo, ali još je pokazivao znakove života.

– Idi po prvu pomoć, brzo! – zavikali su djelatnici, a zaštitar je odmah otrčao, još ne shvaćajući što se zapravo dogodilo. U toj gužvi, napadač je izašao iz zgrade, bacio na cestu torbicu u kojoj je, pretpostavlja se, skrivao pištolj dok je ulazio u zgradu, sjeo je na svoj bicikl i pobjegao.

Policija je nešto prije 20.30 objavila kako je napadač pronađen i uhićen. Napadač je uhićen u Drenju, mjestu kraj Đakova. Dnevnik.hr javlja kako je uhićen u napuštenoj staji.

N1 javlja kako je policija oko 19 sati bila oko kuće počinitelja, no tad je stigla nova dojava i svi policajci su krenuli s rotirkama na područje 10-ak km od Đakova. Ondje su stigli i specijalci. Policija mještane upućuje u kuće, a i novinare su uputili na sigurnu udaljenost.

Hitna pomoć prevezla je ozlijeđenog pravnika u KBC Osijek, gdje je odmah završio na operacijskom stolu neurokirurgije. Dok su se liječnici borili za njegov život, sve raspoložive policijske snage češljale su đakovački kraj u potrazi za počiniteljem. Policajci s dugim cijevima kružili su gradom.

– U 12 godina imali smo sitnije incidente, ne možemo vjerovati što se danas dogodilo! Naš zaštitar je postupio kao i svaki dan. Ubojica je dolazio često, po nekoliko puta tjedno, s njim je i danas razgovarao. Otišao je u kancelariju socijalne radnice. Kada se dogodio taj incident, on je otrčao i njemu se javio. Zaštitar je odjurio po pomoć, a napadač je u međuvremenu napustio objekt – rekao je Šimun Buzov, jedan od direktora zaštitarske tvrtke Securitas. Dodao je kako zaštitar nije čuo pucnjeve. Na upit kako je ubojica mogao unijeti vatreno oružje pokraj zaštitara, odgovorio je kako “zaštitar ne pregledava nikoga”.

– Mi kao zaštitari ovdje ne možemo nositi oružje – rekao je Buzov i dodao kako je osumnjičenik uvijek imao hrpu papira te torbicu. – Dolazio je svakodnevno, uvijek je bio nemiran i čudan – otkrio je on.

Doznajemo kako je ubojica korisnik zajamčene minimalne naknade od 920 kuna, a plaćen mu je i dio režijskih troškova. Građani su u šoku, ali o Andriji D. ne govore u superlativima.

– Znam da on ima dvoje djece, izvan braka, ali one su punoljetne žene. Navodno je nešto oko djece. Što je tražio, ne znam, ali... Kratak fitilj je imao, stvarno. Osoba je koja brzo reagira, i to se nije dogodilo jedanput. Poznati su u Đakovu, i on i brat – govori poznanik Andrija Namjesnik. – Viđao sam ga u posljednje vrijeme da je skupljao boce po Đakovu na biciklu i nosio na otkup – priča naš sugovornik.

O poginuloj socijalnoj radnici njezini korisnici, pak, imaju samo riječi hvale.

– Razumna je jako bila, što god da ju pitaš, reći će ti, pomoći će što god trebaš – u šoku je korisnica Katica Balen.

I gradonačelnik Đakova Marin Mandarić za vrijeme je očevida stajao pred Centrom.

– Obje žrtve osobno poznajem. Izražavam sućut obitelji Blaženke Poplašen. Ivan Pavić i ja smo ista generacija, cijeli život ga znam, nadam se da će sve biti u redu – rekao je gradonačelnik.

Policajci s dugim cijevima dežurali su popodne pred kućom u kojoj Andrija D. živi sa svojim ocem. – Došla su kod mene dva kombija policije, pitali su za brata. Nisam ga dva, tri dana vidio. Nije to trebao učiniti – u šoku i suzama ispričao nam je Andrijin brat blizanac, Marijan. Ne zna da je Andrija imao ikakvih problema s Centrom, nije mu se žalio. – Ništa mu ne fali, ništa! – dodao je.

Sućut obitelji kolegice i svima u đakovačkom centru izrazila je Hrvatska komora socijalnih radnika. Oni su još nakon siječanjskog napada u Međimurju, kada je korisnica nožem napala socijalnu radnicu, upozorili na ugrožavajuće uvjete rada i napade, na koje pravosudni sustav “ne postupa s dužnom pažnjom”. Prema anketi Sindikata zaposlenika u socijalnoj skrbi, 78% ih je doživjelo ozbiljne prijetnje zbog svog posla.

– Do ovog slučaja nikako nije trebalo doći. Već 20 godina tražimo status službene osobe za socijalne radnike, što bi nasilnike upozorilo da je napad na njih zabranjen. U centrima su zaštitari koji nemaju ovlasti pomoći zaposlenicima. Država štedi na socijalnim radnicima. Kad socijalni radnik podnese privatnu tužbu zbog nasilja na radnom mjestu, dosuđuju se naknade štete, umjesto da država adekvatno osigura svoje zaposlenike – kaže Jadranka Dimić, čelnica Sindikata.

Murganić: Uvest ćemo detektor metala Kako je potvrdila resorna ministrica Nada Murganić, koja je tri sata nakon tragedije stigla u Đakovo, ubojica je bio dugogodišnji korisnik Centra, a upravo mu je njegova žrtva Blaženka Poplašen nadljudskim naporima pokušavala pomoći. – Ovo je jako tužan dan. Nemam riječi kako ću izraziti sućut obitelji poginule kolegice Blaženke, a našem Ivanu želim svako dobro, njegovoj obitelji da to izdrže i liječnicima da imaju snage mu pomoći. Tužni smo svi u sustavu socijalne skrbi, svi zaposleni, i tužni i žalosni, ali i uplašeni. Što se to događa da upravo oni koji najviše pomažu našim građanima stradavaju nevini i to na svome radnome mjestu? Imamo gotovo svakodnevno dojave da se socijalnim radnicima prijeti – rekla je ministrica. Najavila je da će se povećati sigurnost djelatnika i da će pokušati „barem uvesti detektore metala“. – Korisnici dođu u Centar za socijalnu skrb bremeniti, različiti, narušeni teškim međuljudskim, obiteljskim odnosima koje su možda akumulirale godinama. Od socijalnih radnika se očekuje puno, njegov rezultat ovisi o tome koliko su drugi u sustavu bili suradni i koliko se učinilo na prevenciji – rekla je ministrica. O tragično preminuloj kolegici rekla je kako je bila gotovo svakodnevno u kontaktu s počiniteljem te da mu je ona bila možda i jedina koja je s njim provodila dane i razgovarala. – Apeliram da se kao društvo na neki način osvijestimo o ovom problemu – zaključila je ministrica.