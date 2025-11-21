Tragedija u Splitu: Policija pronašla osobu koja je usmrtila pješakinju i pobjegla

Pješakinja je smrtno stradala u naletu automobila u petak predvečer u splitskom naselju Brda. Iz policije su obavijestili kako je vozačica pobjegla s mjesta nesreće, međutim ubrzo je pronađena. "Obavještavamo da je poduzetim mjerama ubrzo nakon događaja pronađeno vozilo i ženska osoba koja se dovodi u svezu s događajem". Do teške prometne nesreće došlo je oko 17,50 sati u Hercegvačkoj ulici. Iz policje navode kako je kriminalističko istraživanje je u tijeku .
