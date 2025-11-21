Naši Portali
PRONAĐENA VOZAČICA

Tragedija u Splitu: Policija pronašla osobu koja je usmrtila pješakinju i pobjegla

Donja Bistra: Prometna na Staroj zagorskoj, dvoje ljudi poginulo
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Večernji list , Žaklina Jurić/Hina
21.11.2025.
u 20:15

O slučaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće

Pješakinja je smrtno stradala u naletu automobila u petak predvečer u splitskom naselju Brda. Iz policije su obavijestili kako je vozačica pobjegla s mjesta nesreće, međutim ubrzo je pronađena. "Obavještavamo da je poduzetim mjerama ubrzo nakon događaja  pronađeno  vozilo i ženska osoba koja se dovodi u svezu s događajem". Do teške prometne nesreće došlo je oko 17,50 sati u Hercegvačkoj ulici. Iz policje navode kako je kriminalističko istraživanje je u tijeku .

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar 404_ZLO
404_ZLO
20:26 21.11.2025.

Barbarstvo i kukavičluk. I onda se čudimo mladeži!

Avatar rubinet
rubinet
19:46 21.11.2025.

Tragedija u Splitu...Jest .Tragedija. Ali prvenstveno je barbarstvo.

