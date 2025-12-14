Naši Portali
U SARAJEVU

Društvo koje brine za očuvanje hrvatske kulturne baštine u BiH dodijelilo godišnja priznanja, evo tko su dobitnici

Hrvatsko kulturno društvo Napredak
VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 13:22

Hrvatsko kulturno društvo Napredak tradicionalnim je svečanim božićnim koncertom u Narodnom kazalištu Sarajevo potvrdilo svoju trajnu misiju očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, a u sklopu večeri dodijeljena su i visoka priznanja Zvonki Milasu, Gordanu Grliću Radmanu i Draganu Čoviću za doprinos radu Društva i očuvanju hrvatskog identiteta.

Glazbom, simbolikom i snažnom porukom zajedništva, Narodno kazalište Sarajevo jučer je postalo središte tradicionalnog Napretkova svečanog božićnog koncerta u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Posebnu simboliku večeri dao je nastup Zagrebačke filharmonije, koja je nakon 25 godina ponovno zasvirala pred sarajevskom publikom, čime je obnovljena jedna od najvažnijih glazbenih veza između Sarajeva i Zagreba. Uz orkestar su nastupili istaknuti solisti Josipa Lončar i Laura Kozlinger (soprani), Domagoj Dorotić (tenor) te Jurica Jurasić Kapun (bariton), a koncertom je ravnao maestro Josip Šego.

U sklopu svečanog programa Zagrebačkoj filharmoniji najprije je dodijeljena zahvalnica za izniman umjetnički doprinos i snažan simbolički povratak u Sarajevo, čime je dodatno potvrđena važnost dugogodišnje kulturne i glazbene suradnje. U ime Zagrebačke filharmonije zahvalnicu je preuzeo ravnatelj Filip Fak.

Potom su dodijeljena i visoka priznanja HKD-a Napredak osobama koje su svojim dugogodišnjim djelovanjem, potporom i osobnim angažmanom dale izniman doprinos radu Društva te očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Bosni i Hercegovini. Plaketa i značka „Kralj Tomislav“ dodijeljene su Zvonki Milasu, državnom tajniku Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za dugogodišnju institucionalnu i osobnu potporu HKD-u Napredak, kao i ministru vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske dr. sc. Gordanu Grliću Radmanu za izniman doprinos međunarodnoj vidljivosti i zaštiti kulturnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Najviše priznanje Društva, Povelja HKD-a Napredak, dodijeljena je dr. sc. Draganu Čoviću, predsjedatelju Hrvatskoga narodnog sabora Bosne i Hercegovine, za trajnu, dosljednu i ključnu potporu radu HKD-a Napredak, osobito u najzahtjevnijim razdobljima njegova djelovanja, te za doprinos očuvanju institucionalne stabilnosti i kulturne opstojnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Prisutnima se u ime organizatora obratio dr. sc. Nikola Čiča, predsjednik HKD-a Napredak, istaknuvši kako Napretkov svečani božićni koncert nadilazi glazbeni okvir te predstavlja snažan simbol kulturnog kontinuiteta, zajedništva i odgovornosti prema baštini. U svom obraćanju dr. Dragan Čović naglasio je važnost kontinuiteta hrvatskoga identiteta i kulturne baštine, istaknuvši ulogu institucija poput HKD-a Napredak u očuvanju jezika, kulture i povijesnoga pamćenja hrvatskoga naroda, kao i važnost suradnje s institucijama u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama.

Ključne riječi
Dragan Čović Gordan Grlić Radman

