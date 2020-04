Markotić i Beroš o proboju virusa u staračke domove: 'To je kao požar...'

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemka Markotić rekla je kako ulazak koronavirusa u staračke domove nije bezopasan te da ga je najvažnije identificirati čim prije i zaustaviti.

- Što se tiče staračkih domova, dugo smo se dobro držali, ali dogodilo se i koliko čujem zasad nema ozbiljnije oboljelih. Nadamo se da bi sve trebalo biti pod kontrolom", rekla je.

Dodala je kako su testiranja pojačana, ali da su bitne i mjere opreza. Kako kaže, svako jutro se u svim zdravstvenim institucijama mjeri temperatura i provjerava imaju li djelatnici respiratorne probleme.

Na koronavirus je pozitivna i prva liječnica u KBC-u Osijek Ljiljana Perić, šefica Klinike za infektologiju, a Markotić se još nije testirala.

- Čula sam se s kolegicom, ona je požrtvovno radila dan i noć. Ja se još nisam testirala, ali smo odlučili da će se najprije testirati najuži kontakti dvoje oboljelih kolega, a onda i šire kontakte, pa i mene, rekla je.

Kako kaže, strahuje se i od proboja virusa u staračke domove i upravo zbog toga se i uvela zabrana posjeta.

- To vam je poput požara. Zato se uvela i zabrana posjeta, iako je bilo negodovanja, to je bila važna mjera jer se rizik sveo na minimum. Problem je jer su to sve starije osobe s problemima koje mogu podleći bolesti, odgovorila je.

Markotić kaže kako su se trgovine otvorile da bi se smanjila gužva te da ništa nije naglo uvedeno.

- Nije se ništa uvelo prenaglo niti će se maknuti prenaglo. Trgovine će par dana raditi duže jer ljudi koji rade od 8 do 17 ne stignu kupiti, a i da se smanji gužva', piše RTL.hr.

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je istaknuo kako su sve upute izdane na vrijeme.

- Dosta smo odolijevali ovakvim događajima. Ministarstvo demografije, uz pomoć HZJZ-a, je na vrijeme dalo upute. Mislim da su zadnji put promijenjene 27.3. Mi stalno dodajemo nove upute, rekao je Beroš.

Isto tako, komentirao je i situaciju u Domu za starije i nemoćne u Splitu te otkrio kako se zaraženi osjećaju.

- Da, desilo se to jučer u Splitu, imamo evakuaciju 49 osoba, deset je pozitivno. Većini je slika blaga, samo dvije osobe imaju srednje tešku sliku, dodao je.

- Jedna od težih situacija jutros je bilo kad su obitelji zvale djelatnike doma. Naime, došla je vijest da je desetero bolesnika na respiratoru. Takve lažne vijesti bi trebalo izbjegavati, ne znam čime mora biti motiviran onaj koji šalje. Moramo biti suosjećajni.

Kako kaže, djelovanjem anesteziologa taj kat je ispražnjen i svi su zbrinuti adekvatno, piše HRT.

- Taj prostor će se dezinficirati, ali pitanje je, jednom kad virus uđe, hoće li te mjere uroditi plodom. Primjerice, mnogi korisnici trebaju dijalizu. Svaki dan ih se transportira. To povećava rizik. Napravljen je registar da se te ljude dok traje epidemija smjestimo u bolnice, kaže Beroš.

Beroš je komentirao i ravnatelja Doma u Splitu Ivana Škaričića rekavši kako je najveći dio uputa ispoštovan.

- Želim ovim putem kazati da bez obzira da svi naši djelatnici, ako osjete temperaturu ili respiratorne tegobe, moraju biti odgovorni. To je od osobite važnosti, to odgovorno ponašanje", rekao je Beroš.

Dodao je u da u Njemačkoj postoji 331 starački dom u kojemu je infekcija.

- Mislim da s mjerama nismo zakasnili, te mjere su do sada pokazale odlične rezultate, rekao je Beroš.

Ministar Beroš nije precizirao kraj pandemije te je rekao da je teško reći kad se može očekivati vrhunac.

