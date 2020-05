Rajko Ostojić: Nacionalni stožer postao je izborni stožer HDZ-a

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić gostuje u emisiji Večernji TV-a gdje će govoriti o stožeru, ljetnim izborima i pripremama SDP-a za ljetne izbore.

VIDEO: Intervju s Rajkom Ostojić

- Sve ukazuje na to da će oni raspustiti sabor.

Upitan hoće li imati dovoljno ruku, kazao je: - HDZ sad naveliko trguju. Sjetite se kad smo mi raspustili, malo tko si želi dati otkaz. Ja sam potpisao.

- Krajnji rok je 15.12. Pazite, o virusu nitko ništa ne zna. Naš stožer stalno govori sljedeća dva tjedna..Ne znaju za maske za ovo. Ali sigurno znaju da će biti drugi val u rujnu i listopadu. Nacionalni stožer postao je izborni stožer HDZ-a.

Potvrdio je da će SDP-e čekati da pokažu da imaju 76 ruku.

- Mi želimo sve što želi narod. Plenković jako vjeruje anketama. Ljudi žele fair play. Žele izbore na jesen. Politika je kontaktni sport. Temelji se na kontaktu s građanima, na rukovanju, na velikim govorima..HDZ već ima SDP-ov program za izbore. Mi smo rekli da hoćemo izbore iz tih i tih razloga.

- Ovo je farsa....Ovo je naprosto farsa. Profesorica Markotić kaže prije par mjeseci oni koji krše samoizolaciju je kao da pucaju pištoljem, a onda par dana kasnije da su bioteroristi. A primarijus Capak kaže da mogu staviti masku i izađi vani i glasaj. Loše za struku

Upitan kako to objašnjava, Ostojić je naveo: - Izborni stožer HDZ-a. Svi su tamo članovi HDZ-a. Neki se ponose. Neki se srame. Neki su čitali iz papira za Kolindu Grabar-Kitarović. Da su barem govorili iz srca...Nek kažu da su članovi HDZ-a, nitko nije savršen.

Na pitanje treba li ukinuti stožer, potpredsjednik SDP-a je odgovorio: - Ne mora se ukinuti. Nema razloga da nema. Rade ono što rade autokratske države. Čiji su ključni izbori u studenom? Američki. A Biden je u podrumu, a Trump iskorištava stožer svaki dan na TV-u.

- Može se sabor produžiti. Ustavni stručnjaci kažu da se mogu produžiti još četiri mjeseca. Mogu biti do Uskrsa iduće godine. Mi želimo izbore. Dajte nam da odredimo termin.

Upitan očekuje li pomoć od Zorana Milanovića, naveo je: - Nema potrebe. On se pokazao kao autoritet. Izrekao je svoj stav u ZDS i rekao je da nije tamo da vrati peterokraku.

- Svi kažu da će biti ili 12. i 19. srpnja. Mi smo napisali program, a sad smo promijenili zbog pada BDP-a. Završavamo ga. Završava ga grupa Mimica-Grčić- Davorko Vidović i moja malenkost i bit će gotovo do kraja tjedna.

O stožeru

- To nisu ljudi koji su bili u startu. Sjetite se maski...nemojte ih nositi jer ih nije bilo. To su govorile sestre i liječnici. To su teške riječi. I na kraju, maske da. Sjećate se testiranje? Svjetska zdravstvena organizacija govori: testirajte, testirajte....Centralizirali su mjesto gdje se testira.

Rad nedjeljom

- Rad nedjeljom treba biti jedinstven. Ja mislim da ga treba drugačije regulirati. Treba ga platiti. Ja radim cijeli život nedjeljom. Vozači tramvaja, novinari....Trgovci su bili direktno izloženi virusu. Čak i više nego zdravstveni djelatnici. Mi smo barem imali maske i vizire. Njima treba platiti pošteno rad. Prekarijat je ropstvo 21. stoljeća. Kako rade katoličke zemlje u našoj blizini? U Italiji rade nedjeljom, ali ne rade nedjeljom.

Upitan je li to ustupak Crkvi, potvrdio je.

