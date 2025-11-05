Naši Portali
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

VIDEO Pavliček najavio Dan sjećanja na žrtvu Vukovara: 'Jedino je bitno pokloniti se žrtvi. Poštujte stav Vukovaraca'

Vukovar: Kolona sjećanja prolazi pored Vodotornja
Borna Jaksic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
05.11.2025.
u 10:09

Gradonačelnik je predstavio program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Uvjeren je da neće biti politizacije

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček održava konferenciju za medije na kojoj predstavlja program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025. "Jedino što je bitno pokloniti se žrtvi Vukovara", rekao je. "Oni koji bi htjeli hvatati jeftine političke bodove trebali bi poštovati stav Vukovara. Neće biti politizacije. Poštujte stav Grada Vukovara i Vukovaraca", dodao je. 

Pavliček je jučer komentirao napad na obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu. Poručio kako žrtva Vukovara mora biti iznad svega. "Nikada nećemo dopustiti da se negira ili omalovažava žrtva Vukovara i hrvatskih branitelja ali isto tako  osuđujemo i svako verbalno nasilje i netrpeljivost prema drugima bez obzira na to tko ga čini i pod kojim izgovorom", naveo je Pavliček. 

"I organizatori moraju imati u vidu da su ovo ovakvi dani, tjedni. Ali opet, ne opravdavam napade", rekao je. Na pitanje znače li da su organizacije provokacije, kazao je: "To ste vi rekli."

Naveo je kako ne vjeruje da će SNV 17. studenog, kao prošlih godina, bacati vijence u Dunav. "Pokušava se izjednačiti krivnja", kaže. Naglasio se kako se još uvijek iskapaju žrtve te da je teško procijeniti koliko ljudi biti 18. u Vukovaru. Pozvao je one koji planiraju sutra na ukop Jean-Michela Nicoliera, da krenu ranije. Kaže kako će po nekim procjenama na ukopu biti 20.000 ljudi.

obljetnica Vukovar Marijan Pavliček

TO
Torabora19
10:26 05.11.2025.

Tebi je Pavliček dužnost kao gradonačelnika Vukovara upravo radi Vukovaraca zatražiti da se oni koji veličaju petokraku ne pojavljuju u Vukovaru na Dan sjećanja.

Kupnja