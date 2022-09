'Cijela Uprava Ine mora otići. Vlada će donijeti odluku kojom će hrvatski plin ići hrvatskim građanima'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da očekuje ostavku svih članova Uprave Ine te kako će plin proizveden ove godine u Hrvatskoj, a to je 703 milijuna kubika, ostati u Hrvatskoj.

"Nakon današnjeg razgovora s predstavnicima MOL-a mogu vas informirati da su oni shvatili poruku premijera Plenkovića da Uprava Ine više nema povjerenje Vlade i zato je danas predsjednik Uprave Ine Sandor Fasimon podnio ostavku. Ovaj primjer korporativnog skandala je posljedica lošeg upravljanja. Inzistirat ćemo na promjeni sustava korporativnog upravljanja, inzistirat ćemo na reviziji koju sam zatražio. Vlada će predložiti NO da se hrvatski članovi Uprave Ine razriješe", kazao je.

Predstavnicima MOL-a je kazao i da će Ina ove godine proizvesti 703 milijuna kubika plina te da sav taj plin koji je proizveden u Hrvatskoj treba ići hrvatskim građanima i institucijama, bolnicama, vrtićima, i to po prihvatljivoj cijeni Tu će odluku Vlada donijeti sljedeći tjedan, rekao je.

"Vlada će donijeti odluku kojom će naložiti Ini da se sav plin koji se proizvede u Hrvatskoj mora prodavati, da tako kažem, hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim poduzećima", dodao je.

Po njemu je neprihvatljivo da sada najvišu cijenu plina plaćaju hrvatske institucije, dok, kako je rekao "kojekakve druge firme plaćaju puno nižu cijenu".

"Inzistirat ćemo na razrješenju svih članova Uprave Ine, cijela Uprava mora otići", dodao je.

"21. rujna će biti sjednica Nadzornog odbora. Nastavit ćemo razgovore s predstavnicima MOL-a, oko nekih pitanja moraju obaviti razgovore u Mađarskoj", kazao je Filipović.

"Predstavnici MOL-a su svjesni da ovaj skandal mora dovesti do promjena u Upravi. Uprava treba donositi odluke i slati NO, a onda NO treba dati suglasnost ili ne. Oni su svjesni situacije i to su mi dali do znanja", kazao je Filipović na ponovno pitanje što kažu predstavnici MOL-a o razrješenju Uprave.

"Nema tu što kome biti u redu, to je odluka Vlade", kazao je Filipović na pitanje novinara hoće li MOL pristati na to da se sav plin u Hrvatskoj mora prodavati u Hrvatskoj.

Filipović je rekao i da kod predstavnika MOL-a nije primijetio da su se slične stvari, kao što se događalo s plinom, događale i s naftom, te da su Mađari podržali njegov zahtjev za revizijom.

"Ovaj korporativni skandal stavlja mađarsku stranu u poziciju da oni moraju ići u izmjene korporativnog upravljanja, jer ovo je za njih ogromna reputacijska šteta ne samo za Inu nego za cijelu MOL grupu", rekao je Filipović.

Filipović je, podsjetimo, u utorak izjavio da će danas na sastanku s predstavnicima MOL-a zatražiti smjenu cjelokupne uprave Ine, kao i promjenu modela korporativnog upravljanja. "Nije normalno da četvrta razina odlučivanja u Ini može donositi odluke do 20 milijuna eura, koje onda rezultiraju ovakvim korporativnim skandalom. Tražit ću smjenu cjelokupne uprave, svih mađarskih i naših članova te promjenu modela korporativnog upravljanja", rekao je Filipović.

U međuvremenu Sándor Fasimon Nadzornom je odboru ponudio ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine, priopćeno je iz te tvrtke.

"Bio sam krajnje šokiran kada sam doznao za postupke Damira Škugora i njegovih suradnika. Tijekom proteklih deset godina INA je prešla vrlo dug put; od ruba bankrota došli smo do financijske stabilnosti, a u procesu smo realizacije najveće industrijske investicije u povijesti zemlje – izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka. Škugorovi postupci vrijedni su prijezira i ne predstavljaju identitet Ine. To nije Ina, to nismo mi. Ponosan sam na naša zajednička postignuća u proteklom desetljeću i unatoč činjenici da nisam imao nikakve veze sa Škugorovim kriminalom ili bilo kojim drugim nedjelom, kao odgovoran čelnik tvrtke moram snositi moralnu obvezu za cijelu Inu. Samim time, ispravna stvar koju sada mogu učiniti jest ponuditi ostavku”, rekao je Sándor Fasimon, predsjednik uprave Ine. Fasimon će nastaviti obnašati dužnost predsjednika uprave Ine do imenovanja nasljednika kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja društva.