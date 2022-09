Filipović o navodno snimljenim razgovorima: Nisam razgovarao sa Škugorom, nemam njegov broj

Ministar gospodarstva Davor Filipović demantirao je navode kako je razgovarao s uhićenim Ininim direktorom Damirom Škugorom.

- Nacional je u jednom broju napisao da sam promijenio frizera i da se šišam gdje i premijer, što je notorna laž, a i smiješno je. Nakon toga je bila objava da imam posebnog savjetnika za medije, to se nije dogodilo. Na pitanje jesam li ikad telefonski razgovarao sa Škugorom rekao sam da nisam, da nikad nisam razmijenio poruku s njim, da nemam njegov broj i da ga poznajem površno. To je laž! - kazao je Filipović na presici koju je danas sazvao te dodao:

- Cijela ova afera s Inom počela se događati sredinom 2020. Ugovor OMS-a i Ine dogodio se 19. listopada 2021. godine. Ja sam imenovan u Inu 18. prosinca, dva mjeseca nakon potpisa tog ugovora. Prema tome, nikako ne mogu biti vezan sa svim ovim što se događalo. Nekorektno je da me se pokušava uokviriti u tu aferu s kojom nemam veze.

Ponovo je upitan je li sa Škugorom razgovarao oči u oči te hoće li tužiti Nacional?

- Ja nisam tužio nijedan medij. Neću ga tužiti ni sada. A to što sam s nekim razgovarao na nekom skupu, s nekim koga sam površno poznavao, to neću komentirati, to vodi u dodatne laži. Nikad nisam razgovarao s njim telefonski - kazao je ministar.

Naglasio je kako traži kolektivnu odgovornost uprave Ine.

- Nitko ne spominje one koji vode glavnu riječ u Ini, a to su Mađari. Tražimo kolektivnu odgovornost uprave, o svemu ću vas pravovremeno izvijestiti. Tražit ću smjenu cijele uprave, i mađarskih predstavnika i naših. Sutra je razgovor gdje dolaze predstavnici MOL-a, ministarstva, gdje ćemo otvoriti sve teme. Ovakav način upravljanja nije više moguć. Svima je u interesu postaviti korporativno upravljanje na zdrave noge - rekao je Filipović.

Podsjetimo, tjednik Nacional u današnjem broju pozvao se na neimenovani izvor koji im je rekao da je tajnim mjerama praćenja uhićenog Ininog direktora Damira Škugora snimljeno i više razgovora njega i sadašnjeg ministra gospodarstva Davora Filipovića.

Prema Nacionalu, razgovarali su o HEP-u i imenovanju Škugora u tu državnu tvrtku. Škugor je do ovog vikenda bio član zagrebačkog HDZ-a, kao i Filipović. Međutim, 24sata piše kako nije točna informacija da su snimljeni i razgovori Filipovića i Škugora, te da im je to neslužbeno potvrdio upućeni sugovornik iz DORH-a.

