VIDEO Trump proglasio fentanil oružjem masovnog uništenja

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je najavio potpisivanje izvršne uredbe kojom se fentanil proglašava oružjem masovnog uništenja. “Ovom povijesnom izvršnom uredbom koju ću danas potpisati, formalno klasificiramo fentanil kao oružje masovnog uništenja, što on i jest”, izjavio je Trump u Bijeloj kući.

Na Facebook objavi Fox Newsa prikazan je trenutak potpisivanja, uz Trumpove riječi: “Nikada automatski, nikada”