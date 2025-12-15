Naši Portali
POTPISAO IZVRŠNU UREDBU

VIDEO Trump proglasio fentanil oružjem masovnog uništenja

Trump Announces Border Defense Medals
Foto: Pool/ABACA/ABACA
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
15.12.2025.
u 22:17

Američki predsjednik Donald Trump je fentanil stavio na listu oružja masovnog uništenja

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je najavio potpisivanje izvršne uredbe kojom se fentanil proglašava oružjem masovnog uništenja.  “Ovom povijesnom izvršnom uredbom koju ću danas potpisati, formalno klasificiramo fentanil kao oružje masovnog uništenja, što on i jest”, izjavio je Trump u Bijeloj kući.

Na Facebook objavi Fox Newsa prikazan je trenutak potpisivanja, uz Trumpove riječi: “Nikada automatski, nikada”

Ključne riječi
Bijela kuća smrtonosno fentanil Trump

PA
Papageno
22:42 15.12.2025.

Amerika treba Europi uvesti sankcije zbog kršenja slobode govora Europa se pretvara u kinu

