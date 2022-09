'Ina je čisti primjer pljačke naroda, bruto plaće idu kriminalcima u džep. HDZ krade sve – od željeza do novca'

Čelnik Mosta, Božo Petrov, gostovao je u srijedu na Večernji TV-u gdje se osvrnuo na veliku pljačku Ine te inicijativu o kojoj se sve više priča - da ujedinjena opozicija krene u rušenje HDZ-a. Petrov je govorio i o anti vladinim prosvjedima koji se održavaju u subotu, ideološkim temama i drugim političkim aktualnostima

Velika pljačka Ine afera je koja više od tjedan dana trese Hrvatsku. U svjetlu toga u parlamentu se dogodio svojevrsni presedan. Cijela opozicija okupljena u 11 klubova se ujedinila i održala vlastitu sjednicu.

"Sjednica opozicije dogodila se jer vladajuća koalicija koju čine HDZ i Milorad Pupovac nije htjela zbog afere u Ini sazvati izvanrednu sjednicu cjelokupnog Sabora. Mislim da je na našoj sjednici javnost mogla uvidjeti istinske razmjere pljačke i kriminala koji su tek vrh sante leda u Hrvatskoj. Prema podacima Europske komisije u Hrvatskoj se godišnje kroz kriminal i korupciju ukrade i do 60 milijardi kuna. Mi smatramo da slučaj Ina nije izoliran te da sličnih pojava ima i u drugim ustanovama i poduzećima pod državnom kontrolom", kazao je Petrov.

Čelnik Mosta smatra da se oko ovog slučaja neće doznati sve relevantne činjenice.

"Za očekivati je da sličnih obrazaca ima još i to ne samo u Ini. HDZ će u narednim danima napraviti sve da fokus javnosti odvrati od ove pljačke. Puštat će razne medijske spinove, napumpavati druge afere, manipulirati činjenicama, bježati od odgovornosti i optuživati druge. Međutim naš posao u Mostu je da sve hrvatske građane podsjećamo na ovaj drski kriminal. Tim više što se ovdje radi o novcu hrvatskih poreznih obveznika", tvrdi Petrov.

Petrov kaže da u aferi Ina nije samo opljačkana naftna kompanija nego i cjelokupni hrvatski narod.

"Primjerice, ako prosječni Hrvat radi za plaću od 6.500 kuna, on mjesečno nije zaradio taj iznos nego čitav bruto iznos koji ide skoro do 10.000 kuna. To građani trebaju osvijestiti. Razliku između 10.000 kn i 6.500 kuna svakom zaposlenom čovjeku oduzima država, ali očito ne da bi gradila i održavala infrastrukturu na dobrobit svih ljudi već da bi pojedinci imali što pljačkati. Statistika govori da svaki Hrvat pola mjeseca radi za državne poreze i doprinose, a pola za svoju neto plaću. U tom smislu možemo slobodno kazati da Hrvati pola mjeseca rade za lopove. I nitko se ne buni", kazao je i zatim povzao građane da dignu glas.

"Ja građane pozivam da dignu glas. Bilo kroz medije, udruge ili mirne prosvjede... Lako je biti kroničar dnevne politike iz udobnosti dnevnog boravka, ali dok građani ne shvate da je ovaj novac ukraden njima iz džepa u ovoj državi se ništa neće promijeniti".

Komentirao je i mogućnost da ujedinjena oporba izađe na izbore i sruši HDZ te se osvrnuo na ideološke razlike među strankama.

"To su svi ljudi i sve opcije koje časno obavljaju posao i ne namjeravaju krasti državu kad dođu na vlast. Most je jedina opcija u povijesti hrvatske države koja je dokazala da fotelje i funkcije nisu bitne. Prozivali smo vladu u kojoj smo bili, nismo prodali obraz zbog nekoliko fotelja, na izbore smo izlazili samostalno i uvjerili se da nas narod podržava. Naš cilj je probuditi uspavane birače, one apstinente koji su razočarani politkom i na dan izbora ostaju kući. Trenutna vlada s HDZ-om na čelu nije osvojila niti 50 % podrške naroda na prošlim izborima. To dovoljno govori o njihovom legitimitetu".

Spominjao se takozvani "ideološki moratorij" u oporbi temeljem kojeg bi se svjetonazorske teme stavile u drugi plan i krenulo u rušenje HDZ-a? Jesu li u Mostu spremni na takvo što.

"Teme, primjerice, poput pobačaja nas ne trebaju dijeliti. To za većinu naših građana nije egzistencijalno bitno. Većinu to ne zanima. Naše građane zanima kako preživjeti mjesec, pronaći posao i prosperirati u ovoj državi. Građani trebaju shvatiti da je Andrej Plenković premijer već šest godina i da mu je zbog korupcije i uhićenja palo čak 15 ministara. To je porazno", govori Petrov.

Kaže da Most želi prijevremene izbore.

"Ne vjerujemo u kozmetičke promjene koje HDZ nudi. Teatralna sječa glava nije rješenje. HDZ u ovoj državi krade sve. Od željeza do milijardi kuna. Novi izbori jedino su rješenje".

Prokomentirao je i izjavu zastupnika Hrvoja Zekanovića koji je oporbenu sjednicu nazvao "tuti fruti koalicijom bez glave i repa".

"Gospodin Zekanović je čovjek koji je promijenio nekoliko političkih tabora samo da bi se na brzinu negdje mogao uhljebiti. Prošle godine je bio najžešći Plenkovićev kritičar, a sad ga najviše brani. Narod to vidi. To je čovjek koji će nakon izbora otići na Zavod za zapošljavanje i logično je da se boji pa traži pragmatični put kojim bi zadržao svoju fotelju. Da sam ja na mjestu Zekanovića poklopio bih se ušima i ne bih druge podučavao kako funkcionira politika", zaključio je Petrov.

U zadnje vrijeme žestoki kritičar Mosta je i načelnik općine Primošten Stipe Petrina. Kazao je da su Mostovci licemjeri koji pozivaju građane na subotnji prosvjed protiv HDZ-a, a da su upravo oni dva puta HDZ doveli na vlast.

"Mi smo u tom trenutku mislili da radimo dobro za Hrvatsku. Da, pogriješili smo i ne stidim se to priznati. Pametan čovjek s vremenom postaje zreliji, promišlja o svojim postupcima, samokritičan je i mijenja mišljenje. Da smo imali tada 76 mandata nikoga ne bi doveli na vlast osim sebe. Međutim, odgovornost za HDZ na vlasti imaju i one stranke koje godinama parazitiraju uz HDZ ali i građani koji ne izlaze na izbore i dopuštaju jednoj stranci da komotno osvaja vlast. Što se pak tiče Petrine, rekao bih da je upravo on licemjer koji konstantno drvi po HDZ-u, a nije ga sram imati premijera na brzom biranju kad treba moliti kredite za svoju općinu", tvrdi čelnik Mosta.

Petrov je odgovorio na pitanje hoće li ova afera u Ini biti prijelomna za vladu Andreja Plenkovića? Tim više što su već dva šefa HDZ-a padali zbog Ine - Ivo Sanader i Tomislav Karamarko.

"Andrej Plenković se može nadati da ovo ne znači kraj, ali taj kraj je neminovan. Plenković više neće biti predsjednik vlade i pitanje je dana kad će se to dogoditi. Na izvanrednim ili redovnim izborima", kazao je i zatim se osvrnuo na najavljeni prosvjed u subotu.

"Nadam se i iskreno želim da prosvjed prođe mirno i u najboljem redu. Vladajući jedva čekaju nekakav incident da cijeli narod mogu kompromitirati i uvesti represivne mjere".

Na kraju je komentirao i HDZ-ove koalicijske partnere u kontekstu događanja oko Ine.

"Oni šute zato što čuvaju svoje sinekure i sitne interese. Promatraju što će se dogoditi i sukladno tome će se prilagođavati. Okrenut će leđa Andreju Plenkoviću kad bude najslabiji i odmah potražiti utočište negdje drugdje", podvukao je Božo Petrov.

