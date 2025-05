VIDEO Ovo je gorući problem u Rijeci, Rinčić: 'Mladi nam odlaze, ispod prosjeka Hrvatske smo'

Večernji list organizirao je sučeljavanje svih kandidata za gradonačelnicu/gradonačelnika Rijeke, a možete ga pratiti na portalu Večernjeg lista, Facebook stranici Večernjeg lista kao i na YouTube kanalu Večernjeg lista. Sučeljavanje moderira Petra Maretić Žonja.

U studiju Večernjeg lista govore o problemima grada, ali i rješenjima koja nude. Debatiraju aktualni gradonačelnik, danas nezavisni kandidat Marko Filipović, SDP-ova kandidatkinja Sandra Krpan, nezavisna kandidatkinja Iva Rinčić, kandidatkinja Mosta Petra Mandić, HDZ-ov kandidat Denis Vukorepa i kandidat stranke Možemo Nebojša Zelić.

Debata je započela ovim pitanjem: Zašto je Rijeka tradicionalno, već 25 godina, u rukama SDP-a?

Marko Filipović: - Kandidata je duplo manje nego prošli put. Ja sam gradnoačelink koji je smijenio SDP s vlasti, sada grad ima nezavisnog kandidata. Zastupamo pravednost, odanost, Riječani to prepoznaju.

Sandra Krpan: - Građani Rijeke povjerenje SDP-u daju zbog projekata koje provodimo. Oni služe zajednici. Kolega Filipović se nije složio s unutardemokratskim procesom. Ne može prihvatiti politički poraz. Nismo bili zadovoljni načinom na koji se vodio grad. U protekle četiri godine niti jedno izvješće gradonačelnika nije usvojeno.

Petra Mandić: - Usudila bi se reći da grad i duže bira što bira. Zadnja dva mandata SDP je imao probleme u gradskom vijeću. Slijedi polagano propadanje koji će se pokazati na ovim lokalnim izborima. Mislim da građani pokazuju da povjerenje pomalo opada, bit će jasno da nudimo nešto novo i kvalitetno.

Iva Rinčić: - Mogli smo suditi obračunu unutar stranke, sada imamo navodno nezavisnog kandidata. No, Rijeka je konačno spremna za promjenu. Riječani su spremni napustiti stare politike.

Denis Vukorepa: - Kada su se kreirale opće politike, kreatori su gledali kako držati pod kontrolom Rijeku. Odrekli su se industrijske zone koja je najjača industrijska zona u Hrvatskoj. Bili su spremni na sve. Siguran sam da na ovim izborima SDP neće biti na vlasti u Rijeci. Ovo gradsko vijeće moglo bi dobro funkcionirati, ako malo bolje pogledamo.

Nebojša Zelić: - Tradicionalno su lojalni lijevim politikama. No, SDP je posljednjih godina sve manje lijeva opcija, to je kulminiralo s posljednjim gradonačelnikom. Jedina lijeva opcija koja je alternativa SDP-u smo mi - Možemo! Ono protiv čega smo se mi borili je udžbenička neoliberalna politika koju provodi aktualni gradonačelnik, a koja se svodi na rasprodaju prostora.

U replici se raspravljalo o površini Rijeke, a Rinčić se obratila Filipoviću: - Sadašnji gradonačelnik je sve samo ne nezavisni, vlastita stranka mu nije dala podršku zbog lošeg upravljanja. Sada ulazi u kampanju s upitnim financijama, voljela bih znati tko ga financira, na čemu se temelji njegova nezavisnost.

Koja su tri najveća problema Rijeke bilo je drugo pitanje u debati.

Sandra Krpan: - Parking, promet i čistoća. Zalagat ćemo se za povećanje broja parkirnih mjesta, želimo ih raditi s našom gradskom tvrtkom. Moramo pojačati čistoću, nismo zadovoljni recikliranjem i izgledom ulica i fasada zgrada. Važno je da i promet bude protočniji, da napravimo rotore.

Petra Mandić: - Demografski problem je velik, tu je i zbrinjavanje starijih, treba nam dom, naš prijedlog je stara bolnica Kantrida. Želimo održivu stanogradnju, tu je i parking. Želimo izbaciti i promet iz centra grada.

Iva Rinčić: - Najveći problem je SDP, to je problem dobrog upravljanja, to nedostaje gradu. Od građana smo čuli da je veliki problem parking, kao i smještaja djece u vertiće.

Denis Vukorepa: - Predstavnici grada se svađaju s ljudima. Vidimo da uprava ne funkcinira. Nekada je bila čast raditi tu.

Nebojša Zelić: - Prvi problem je želja da se ulovimo u koštac s problemima. Mogli su se izgraditi i vrtići i parking, bilo je novaca, mogao se riješiti javni promet. Šahte su asfaltirane, stavljen je crni asfalt i kada se gradilo, nije se gradilo da se riješi problem.

Marko Filipović: - Probleme sam rješavao u ove četiri godine, otvoreno je parkiralište, gradi se novi autobusni kolodvor, ti projekti mijenjaju lice grada.

Je li Rijeka najskuplji grad u državi i ima li mjesta za niže komunalne usluge? bilo je treće pitanje na sučeljavanju.

Petra Mandić: - Ima prostora, to je dio mog programa. Potrebno je strukturirati društva. Treba nam modernija tehnologija da se otvori prostor za smanjenje cijena. Postoje načini, a oni su teški i komplicirani, treba se ući u pregovore s Europskom unijom. Ima problem s čistoćom i javnim prijevozom, to se najprije treba riješiti.

Iva Rinčić: - Preskupo je, građani se žale na to. Tu je problem dobrog upravljanja, ljude koji se time bave treba se birati na transparentnim natječajima.

Denis Vukorepa: - Puno je razloga zašto je Rijeka relativno skup grad. Treba nam efikasan komunalni sustav.

Nebojša Zelić: - Čak su komunalne usluge i poskupljivale, važno je da oni koji ih pružaju budu adekvatno plaćeni. Moramo izbjegavati porez na populizam.

Marko Filipović: - Izbalansirano sam sve što sam vodio ove četiri godine i birao sve transparentno. Borili smo se s nedostatkom vozača, u najvišim investicijama su energija i vodovod.

Sandra Krpan: - Cijela Hrvatska je skupa. Građanima treba vrhunska usluga za ono što plaćaju. Želim smanjiti cijene karte za umirovljenike.

Mladi teško dolaze do svojih vlastitih kvadrata, što im možete obećati? Postoje li u programu stanovi za najam?, četvrto je pitanje sučeljavanja.

Iva Rinčić: - Najavili smo 100 plus stanova, nastojat ćemo povećati. Treba pregled stambenog fonda u Rijeci, velik broj stanova je prazan, moramo vidjeti koji je optimalan model. Dodatno gubimo mlade, ispod prosjeka smo Hrvatske.

Denis Vukorepa: - Neboder u Prvomajskoj strši, nitko se time ne bavi. Otvorit ćemo stotine radnih mjesta.

Nebojša Zelić: - Treba katalogizirati sve gradske stanove, vidjeti što treba da ih se obnovi i dati ih u dugoročni najam. Neboder koji strši u centri je sjajan da se krene uređivati. Jedino rješenje je povećanje stambenog gradskog fonda.

Marko Filipović: - To je prioreitet. Omogićit ćemo svim mladim obiteljima da unajme stanove koje će grad financirati, najamnime bi bile ugrađene u kupnju stana, ako se za to odluče.

Sandra Krpan: - Proveli smo istraživanje i mladi se osjećaju komotno s 400 eura za plaćanje stan. Gradit ćemo stanove, imamo malo prostora, moramo pametno planirati.

Petra Mandić: - Ovo pitanje neće se riješiti međusobnim prepucavanjem. Trebamo stanogradnju organizirati da bude za najam. Trebamo riješiti situaciju s izdavanjem dozvola, da bude brže i kvalitetnije. Moramo revidirati poslovne planove.