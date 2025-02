Uskoro stiže hladna fronta, pripremite se za debele minuse: Ljubitelji snijega posebno će se razveseliti

Promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno. Mjestimice kiša, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran, a navečer i drugdje. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 8 do 13 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ovaj četvrtak, dok se najniže temperature očekuju za vikend.

Naime, jutros je na postajama u Hrvatskoj izmjerena temperatura uglavnom oko 2°C na kopnu pa do 11°C na Jadranu, no za vikend bi se temperature mogle spustiti sve do -15°C u gorju, s time da će iznimno hladno, pa do -8°C, biti i na kopnu. Istramet je najavio tu ''brzu hladnu frontu'' u petak, a diljem Hrvatske mogao bi pasti i snijeg. Ova hladnoća, objašnjavaju meteorolozi, stiže iz Rusije do Poljske i Ukrajine, no na Balkanu se neće zadržati do druge dekade mjeseca.

Foto: DHMZ

- Pretežno oblačno s kišom. Kiša mjestimice na Jadranu i uz njega obilnija, a u Dalmaciji su mogući izraženiji pljuskovi. Uz zahladnjenje u unutrašnjosti snijeg, deblji snježni pokrivač osobito u Gorskom kotaru i Lici, a tanji je moguć u središnjim krajevima. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, na udare prolazno jak. Na Jadranu na jugu umjereno, lokalno i jako jugo, na sjeveru bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, a prolazno će mjestimice biti jugozapadnjaka. Temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 0 i 6 °C. Na Jadranu najniža jutarnja od 6 do 11, a najviša dnevna između 8 i 13 °C - najavljuje DHMZ u prognozi za petak.

Tijekom petka i subote bit će upaljen i crveni alarm na zapadnoj obali Istre, kao i na Kvarneru, zbog jakog vjetra s udarima i do 160 km/h. Narančasti alarm bit će upaljen na sjevernom Jadranu te u gorju, dok će žuto upozorenje vrijediti pak u ostatku Jadrana, ali i na karlovačkom području zbog - snijega. Dok se za karlovačku regiju najavljuje snijeg od 5 do 30 centimetra, snježni pokrivač u gorju bit će i veći - od 10 do 40 centimetra. Hladnu frontu najavio je i Zoran Vakula za HRT.

- Razmjerno toplo na cijelom Jadranu još u oblačniji i kišovitiji petak, tijekom kojeg su mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na jugu i dalje južina, a na sjevernom dijelu jačanje bure, pa će vjerojatno od petka prijepodne do subotnjeg poslijepodneva često biti olujnih udara, osobito podno Velebita i orkanskih, uz koje je moguć i snijeg. U većinom hladniju i još vjetrovitiju subotu razvedravanje, uz još povremene mjestimične oborine, a u nedjelju sunčano i mirnije. I na kopnu u nedjelju stabilnije, uglavnom bez oborina, ali uz česte minuse. Do tada pak česta kiša, osobito u gorju i snijeg, kojeg će već tijekom petka ponegdje napadati i više od 10 cm, a gdjekad će još padati i u hladniju i manje oblačnu subotu - najavio je.