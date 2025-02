Povratak prave zime: Snijeg već pada na Zavižanu, a bit će ga i drugdje. Kiša se ledi na tlu

Vrijeme će danas biti pretežno oblačno s povremenom kišom. U unutrašnjosti se kiša mjestimice može smrzavati na tlu, a uglavnom na sjeverozapadu ponegdje se očekuju susnježica i snijeg. Vjetar će biti većinom slab, u Lici ponegdje umjeren južni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti uglavnom između -1 i 4 °C, u Lici malo viša. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najviša dnevna temperatura od 8 do 13 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Jutros u 7 sati slab snijeg već je počeo padati na Zavižanu.

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je za južnu Dalmaciju zbog vjetra. Naime, mjestimice je moguće jako jugo, osobito na otocima. Osim toga, za osječku i gospićku regiju upozorenje je izdano zbog snijega i poledice. "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", istaknuo je DHMZ.

Sutra će, navodi DHMZ, biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, ujutro mjestimice u unutrašnjosti moguća magla. Ponegdje kiša, uglavnom na Jadranu i u krajevima uz Jadran, a navečer i drugdje. Vjetar će biti većinom slab, mjestimice umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na Jadranu slabo i umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od -1 do 4, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 7 do 12, u Dalmaciji i do 14 °C.

"U danju topliji četvrtak kiša u unutrašnjosti manje učestala, a prema sjeveru će biti i barem kraćih sunčanih razdoblja. U petak će zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar s kojim će stići i hladniji zrak pa će kiša prelaziti u snijeg. Stvarat će se i snježni pokrivač, osobito u gorju. Subota osjetno hladnija uz sve slabiji snijeg. I na Jadranu će najmirniji i najtopliji biti četvrtak, no unatoč sunčanim razdobljima, bit će i kiše. Slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak u petak će okrenuti na buru i jačati. Lokalno će biti obilnije oborine i grmljavine, a uz pad temperature na sjeveru može biti i snijega, osobito nošenog burom podno Velebita. U još malo hladniju subotu postupno sunčanije", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing., DHMZ-a.

GALERIJA Znate li u kojem gradu napada najviše snijega? Svake godine bude oko 8 metara, evo kako izgleda