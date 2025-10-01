Urušio se neboder u Bronxu: Stanari u panici, otkriven mogući uzrok

U Bronxu se jutros urušio dio 20-katne stambene zgrade. Prema prvim informacijama, riječ je o eksploziji u dimnjaku. Nema izvješća o ozlijeđenima, a istraga je u tijeku. Dio javne stambene zgrade u sklopu kompleksa Mitchel Houses u četvrti Mott Haven u Bronxu urušio se u srijedu ujutro po lokalnom vremenu. Vatrogasna postrojba New Yorka izvijestila je da se radi o djelomičnom urušavanju dimnjaka, a zasad nema potvrđenih ozljeda.

Na mjesto događaja upućeni su brojni vatrogasci i policija. Okolne su ulice zatvorene, a vozačima se savjetuje da izbjegavaju područje zbog gužvi i rada hitnih službi. Policija i spasilačke službe pretražuju ruševine, a uočene su i gomile betona, cigle i odlomljeni klima-uređaji. Stanovi u zgradi nisu izravno pogođeni, no pogođeni dio objekta evakuiran je iz sigurnosnih razloga. Vlasti su također obustavile opskrbu plinom kako bi se spriječile dodatne nesreće, obavještava BBC.

The FDNY is responding to a partial building collapse at 207 Alexander Avenue in the Bronx. pic.twitter.com/Gxuf1re87u — FDNY (@FDNY) October 1, 2025

Uprava za izvanredne situacije otvorila je privremeno sklonište u obližnjem društvenom centru u Ulici Alexander Avenue, a za potrebe smještaja stanovnika stavljeni su na raspolaganje i autobusi MTA-a. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams potvrdio je da je upoznat sa situacijom i poručio kako se čeka cjelovita procjena hitnih službi. „Dobivamo potpuna izvješća od prvih službi na terenu i nastavit ćemo obavještavati građane. Molimo stanovnike da izbjegavaju područje“, napisao je Adams na društvenoj mreži X.

New Yorkers, I have been briefed about the emergency situation taking place in the Mott Haven area of the Bronx.



We are getting a full assessment from first responders and will continue to provide updates. Please avoid the area for your safety. https://t.co/r4d5Vem7Es — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 1, 2025

Mitchel Houses dio je mreže od 335 kompleksa javnog stanovanja kojima upravlja Gradska stambena uprava (NYCHA). Ova agencija godinama se suočava s kritikama zbog problema u održavanju objekata, a i ranije je bila predmet sudskih postupaka zbog loših uvjeta stanovanja. Prema najnovijim informacijama, uzrok urušavanja povezuje se s eksplozijom u dimnjaku zgrade. NYCHA i lokalne vlasti surađuju s energetskom tvrtkom ConEd na istrazi i procjeni ukupne štete. Istraga je u tijeku.