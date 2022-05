Britanci: Rusi u tri mjeseca pretrpjeli gubitke kao tijekom 9-godišnjeg rata u Afganistanu

Danas je 89. dan rata u Ukrajini. Rusija je jučer objavila da je spremna nastaviti pregovore te da je zamrzavanje razgovora bilo ukrajinska inicijativa. Ukrajina je pak isključila mogućnost prekida vatre i teritorijalnih ustupaka Moskvi, a u isto vrijeme Rusija pojačava ofenzivu na istok i jug zemlje i snažno napada regije Donbasa i Mikolajiva iz zraka i topništvom.

Ključni događaji:

Ukrajinski parlament zabranio je simbole "Z" i "V" koje ruska vojska koristi za promicanje svog rata u Ukrajini

koje ruska vojska koristi za promicanje svog rata u Ukrajini Ukrajina je isključila mogućnost primirja ili ustupaka Rusiji, koja je pojačala napade u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas

Rusija planira do kraja jeseni planira napraviti oko 50 novih međukontinentalnih balističkih raketa Sarmat sposobnih za nuklearne napade

Ukrajinski parlament do 23. kolovoza produžio razdoblje izvanrednog stanja u zemlji

VIDEO Iscurila još jedna snimka neobičnog ponašanja Putina: Je li mu se zdravlje pogoršalo?

Tijek događaja:

10:06 - Oružane snage Ukrajine tvrde da je Rusija od početka invazije izgubila 29,200 ljudi.

Također, navode da je uništeno 170 ruskih helikoptera, 204 aviona, 1293 tenka, 476 bespilotnih letjelica, 13 brodova te niz drugih vozila i vojne opreme.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of May 23, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/V8NCfPorRJ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 23, 2022

10:00 - Misija Svjetske zdravstvene organizacije u Ukrajini objavila je na Twitteru da je "potvrdila 30 dodatnih napada na zdravstvenu skrb".

- Do 23. svibnja u Ukrajini je potvrđeno 248 napada na zdravstvenu skrb. Ovi su se napadi dogodili između 24. veljače i 19. svibnja i uzrokovali su 75 smrtnih slučajeva i 59 ozlijeđenih. Zdravstvena skrb nikada ne smije biti meta - poručuju.

.@WHO has verified 30 additional attacks on health care in #Ukraine.



As of 23 May, 248 attacks on health care have been verified in Ukraine. These attacks took place between 24 February and 19 May & caused 75 deaths and 59 injuries.



Health care should never be a target. pic.twitter.com/7WvoAK3EdL — WHO Ukraine (@WHOUkraine) May 23, 2022

09:58 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi se obratiti svjetskim čelnicima okupljenima u Davosu na Svjetskom gospodarskom forumu.

Na međunarodnom skupu političkih i industrijskih čelnika neće biti prisutni ruski dužnosnici ili tvrtke. Ukrajinsko izaslanstvo, uključujući ministra vanjskih poslova, krenulo je na put, prenosi BBC.

08:56 - Novozelandska premijerka Jacinda Ardern najavila je da će njezina zemlja poslati 30 pripadnika obrambenih snaga u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi pomogli u obuci ukrajinskih vojnika u radu s lakim topovima L119.

⚡️ New Zealand to send 30 army personnel to train Ukrainian soldiers in UK.



New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern announced that her country will send 30 defense force personnel to the U.K. to help train Ukrainian soldiers in operating L119 light field guns. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 23, 2022

08:41 - Ukrajina svakodnevno gubi između 50 i 100 života na istoku, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

Rekao je da su ubijeni branili Ukrajinu u "najtežem smjeru", prenosi BBC.

Ruske snage pojačale su svoje pokušaje zauzimanja gradova u istočnoj regiji Donbasa, s naglaskom na grad Sjevernodoneck.

08:38 - Sudsko vijeće u Kijevu odlučit će danas o sudbini ruskog narednika Vadima Shishimarina u prvom suđenju za ratne zločine.

21-godišnjak iz Sibira priznao je da je ubio nenaoružanog 62-godišnjeg civila u ranoj fazi invazije, a ranije je na sudu rekao da je bio pod pritiskom na čin zbog kojeg mu je "stvarno žao".

- Bio sam nervozan zbog onoga što se događa. Nisam htio ubiti - rekao je, prenosi The Guardian.

Shishimarinov odvjetnik zalagao se za oslobađajuću presudu, rekavši da je njegov klijent izvršavao ono što je smatrao izravnim nalogom. Tužitelji, koji su tražili doživotnu kaznu zatvora, rekli su da je on "veoma svjestan" da izvršava "zločinačko naređenje".

Foto: Stringer/REUTERS Vadim Shishimarin

07:45 - U prva tri mjeseca invazije Ukrajine, Rusija je vjerojatno pretrpjela sličan broj mrtvih kao i Sovjetski Savez tijekom svog devetogodišnjeg rata u Afganistanu, tvrdi britansko ministarstvo obrane.

Kombinacija "loše taktike, ograničenog zračnog pokrivanja, nedostatka fleksibilnosti" i zapovjednog pristupa koji je "spreman pojačati neuspjeh i ponoviti pogreške" dovela je do visoke stope žrtava, navela je britanska obavještajna služba u svom najnovijem izvješću.

Ruska javnost u prošlosti se pokazala osjetljivom na žrtve pretrpljene tijekom ratova. Kako broj žrtava u Ukrajini nastavlja rasti, one će postati sve očitije, a nezadovoljstvo javnosti ratom i spremnost da se to izjasni može rasti, smatraju Britanci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/mpZMMMUOI9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wTIofOVxC0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2022

07:21 - Spasioci su izvukli više od 150 tijela iz ruševina u Harkivu od početka rata.

Prema riječima zamjenika šefa Državne službe za hitne slučajeve Anatolija Torianyka, 250 ljudi je spašeno, a 98 oštećenih područja deblokirano.

⚡️ Rescuers recover over 150 bodies from beneath rubble in Kharkiv since start of war.



According to Deputy Head of the State Emergency Service Anatolii Torianyk in a televised address on May 22, 250 people have been rescued and 98 damaged areas unblocked. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 23, 2022

07:16 - Ruske trupe pokušavaju probiti obrambene linije ukrajinskih snaga i doći do administrativnih granica istočne regije Lugansk, navodi ukrajinska vojska u svom najnovijem izvješću.

Rusi su svoje napore usmjerili prema gradu Sjevernodonecku, kaže Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

Dodaje se da je neprijatelj intenzivirao korištenje svojih zrakoplova kako bi uništio kritičnu infrastrukturu Ukrajine u području aktivnih borbenih djelovanja.

Ukrajinske snage odbile su 11 neprijateljskih napada na istoku u posljednja 24 sata, prenosi BBC.

6:00 - Ukrajinski parlament zabranio je u nedjelju simbole "Z" i "V" koje ruska vojska koristi za promicanje svog rata u Ukrajini, ali je pristao na poziv predsjednika Volodimira Zelenskog da dopusti njihovu upotrebu u obrazovne ili povijesne svrhe. Yaroslav Zheleznyak, član oporbe, objavio je odluku na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, rekavši kako je od 423 zastupnika skupštine njih 313 glasovalo "za".

Zelenski je stavio veto na raniju verziju zakona i pozvao da se ta dva simbola dopuste u muzejima, knjižnicama, znanstvenim radovima, udžbenicima i sličnim primjerima. Niti jedno od ta dva slova ne postoji u ruskoj abecedi. Oni su se naširoko koristili, posebno na ruskim vojnim vozilima i opremi, za promicanje ciljeva sukoba.

Moskva svoju invaziju na Ukrajinu naziva "posebnom vojnom operacijom" za razoružavanje susjeda i zaštitu od fašista. Ukrajina i Zapad kažu da je fašistička tvrdnja neutemeljena i da je rat ničim izazvan čin agresije. Rusija je tijekom vikenda gađala položaje na istoku Ukrajine, gađajući regije Donbas i Mikolajiv zračnim napadima i topničkom vatrom.

Novi zakon zabranjuje stvaranje nevladinih organizacija koje koriste ruske ratne simbole ili potkopavaju suverenitet Ukrajine. Ukrajinski parlament u nedjelju je također produžio za još 90 dana, odnosno do 23. kolovoza, razdoblje izvanrednog stanja u zemlji.

5:45 - Rusija planira do kraja jeseni planira napraviti i razmjestiti oko 50 novih međukontinentalnih balističkih raketa Sarmat sposobnih za nuklearne napade, rekao je glavni direktor ruske svemirske agencije Roskosmos Dmitrij Rogozin. Sarmat ima doseg od 18 tisuća kilometara te može biti opremljen nuklearnim bojnim glavama. Ovo bi omogućilo Rusiji da dosegne mete diljem svijeta lansirajući rakete preko sjevernoga ili južnoga pola. Raketa bi mogla nadvladati sve vrste obrane te natjerati države da "bolje razmisle" prije nego li se zaprijete Rusiji, izjavio je Putin u travnju prilikom testnog lansiranja.