Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA OPASNOST

Rusija šokira novom taktikom: Dronovi naoružani sovjetskim raketama kreću u lov na ukrajinske avione?

Geran
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
15.12.2025.
u 15:45

Ova nova navodna taktika, objavljena u izvješću na portalu War&Sanctions, predstavlja ozbiljnu prijetnju ukrajinskoj protuzračnoj obrani

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je da Rusija navodno oprema svoje modificirane dronove Geran-2 raketama zrak-zrak R-60 iz sovjetskog doba kako bi ugrozila ukrajinske helikoptere i avione koji presreću bespilotne letjelice. Ova nova taktika, objaavljena je u izvješću na portalu War&Sanctions, te kako pišu mediji predstavlja ozbiljnu prijetnju ukrajinskoj protuzračnoj obrani. Prema HUR-u, raketa R-60, izvorno dizajnirana za borbene zrakoplove, postavljena je na lansirnu šinu na gornjem dijelu trupa drona, uz zrakoplovni lanser APU-60-1MD. Raketa koristi infracrveno navođenje, autonomno ciljajući mete nakon lansiranja.

Dronovi su navodno opremljeni s dvije mrežne kamere, te kineskim modemom Xingkay Tech XK-F358 za prijenos videa i kontrolnih signala operateru. Operater odobrava lansiranje ako ukrajinski zrakoplov uđe u zonu dosega, ili raketa sama locira metu prije lansiranja, piše Kyiv Post.

Obavještajci nadalje tvrde da dronovi zadržavaju uobičajene sustave navigacije, uključujući 12-kanalni satelitski modul "Kometa" otporan na elektroničko ometanje. Elektroničke komponente potječu naavodne iz zemalja poput SAD-a, Kine, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana i Njemačke, uključujući jednopločno računalo Raspberry Pi 4, tvrde obavještajci. "Cilj ove modifikacije je smanjiti učinkovitost ukrajinskih zračnih presretanja, izravno ugrožavajući naše zrakoplove u misijama protuzračne obrane", navodi HUR. Obavještajna služba dodaje da ova nadogradnja pretvara rusku verziju iranskog drona Shahed-136 u višenamjensku platformu, a operativna iskustva vjerojatno će biti prenesena Iranu. Platforma War&Sanctions, koju održava HUR, prati lance opskrbe, dokumentira sankcionirane subjekte i identificira strane komponente u ruskom oružju. 

Dramatična poruka Orbana zbog poteza europskih čelnika: 'Ovo je objava rata'
Ključne riječi
dronovi rat u Ukrajini Rusija

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
15:55 15.12.2025.

Znači ipak će ruje za 3 dana zauzeti cijelu Ukrajinu?

Avatar USA
USA
16:14 15.12.2025.

Sve vojne industrije svijeta zive za ovakve ratove. Besplatno u real timeu bojisno testiranje naoruzanja sa realnim pokazateljima ucinka. I jos uz to mogu vidjeti direktno protumjere za svoja oruzja sto inace kod testiranja ne postoji. Ono radi cega se smijem je recenica nase velike novinarske strucnjakinje u kojoj lamentira sa time hoce li ili nece jedan nemesis predati informacije drugom. Jer to je inace zabranjeno. Samo zapadni proizvodjaci mogu dijeliti informacije ha ha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Putin
Video sadržaj
13
KOJI SU POTEZI KLJUČNI?

Kako stati Putinu na kraj? 'Rusku agresiju će zaustaviti samo jedna stvar, evo što Europa treba učiniti'

S promjenom vlasti u Washingtonu i zamorom na bojištu, Vladimir Putin odiše samopouzdanjem, vjerujući da se diplomatska plima okrenula u njegovu korist. Zaustavljanje rata u Ukrajini zahtijeva kompleksnu jednadžbu koja uključuje vojnu silu, ekonomske pritiske i delikatne diplomatske manevre u kojima ključnu ulogu sada igraju Donald Trump i Xi Jinping

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!