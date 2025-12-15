Rusija šokira novom taktikom: Dronovi naoružani sovjetskim raketama kreću u lov na ukrajinske avione?

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je da Rusija navodno oprema svoje modificirane dronove Geran-2 raketama zrak-zrak R-60 iz sovjetskog doba kako bi ugrozila ukrajinske helikoptere i avione koji presreću bespilotne letjelice. Ova nova taktika, objaavljena je u izvješću na portalu War&Sanctions, te kako pišu mediji predstavlja ozbiljnu prijetnju ukrajinskoj protuzračnoj obrani. Prema HUR-u, raketa R-60, izvorno dizajnirana za borbene zrakoplove, postavljena je na lansirnu šinu na gornjem dijelu trupa drona, uz zrakoplovni lanser APU-60-1MD. Raketa koristi infracrveno navođenje, autonomno ciljajući mete nakon lansiranja.

Dronovi su navodno opremljeni s dvije mrežne kamere, te kineskim modemom Xingkay Tech XK-F358 za prijenos videa i kontrolnih signala operateru. Operater odobrava lansiranje ako ukrajinski zrakoplov uđe u zonu dosega, ili raketa sama locira metu prije lansiranja, piše Kyiv Post.

Obavještajci nadalje tvrde da dronovi zadržavaju uobičajene sustave navigacije, uključujući 12-kanalni satelitski modul "Kometa" otporan na elektroničko ometanje. Elektroničke komponente potječu naavodne iz zemalja poput SAD-a, Kine, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana i Njemačke, uključujući jednopločno računalo Raspberry Pi 4, tvrde obavještajci. "Cilj ove modifikacije je smanjiti učinkovitost ukrajinskih zračnih presretanja, izravno ugrožavajući naše zrakoplove u misijama protuzračne obrane", navodi HUR. Obavještajna služba dodaje da ova nadogradnja pretvara rusku verziju iranskog drona Shahed-136 u višenamjensku platformu, a operativna iskustva vjerojatno će biti prenesena Iranu. Platforma War&Sanctions, koju održava HUR, prati lance opskrbe, dokumentira sankcionirane subjekte i identificira strane komponente u ruskom oružju.