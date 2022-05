Zelenski: Rusija pokušava uništiti što više infrastrukture; Zaustavljen izvoz ruskog plina u Finsku

Danas je 87. dan rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je uspostavu formalnog sporazuma sa zemljama saveznicima kako bi se osigurala ruska kompenzacija za štetu koju su njezine snage uzrokovale tijekom rata. Po njegovim riječima, prema takvom sporazumu u zemljama potpisnicama bili bi ruska imovina i novac konfiscirani i usmjereni u poseban kompenzacijski fond.

Ruska vojska je objavila da je nakon predaje posljednjih ukrajinskih vojnika "u potpunosti oslobodila" čeličanu Azovstalj u Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. "Od 16. svibnja predalo se 2439 nacista pukovnije Azov i ukrajinskih vojnika blokiranih u čeličani. Danas, 20. svibnja, predala se posljednja skupina od 531 borca", rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.

Ključni događaji:

VIDEO Rusija zaprijetila Finskoj i Švedskoj: 'Nećemo to jednostavno prihvatiti. Sve će se radikalno promijeniti'

Tijek događaja:

09:11 - Tjednima su se ukrajinski borci unutar čeličane Azovstal u Mariupolju borili protiv ruskog napredovanja. Rusija je sinoć navela da su se posljednji branitelji predali te kako su čeličana i grad sada pod ruskom kontrolom. Ukrajina nije potvrdila ovu tvrdnju.

Evakuirani vojnici sada su samoproglašenoj Narodnoj Republici Donjeck, a neki od njih javili su se svojim obiteljima.

- Suprug mi je pisao prije dva dana. Situacija je stvarno teška i užasna. Moj suprug je na putu iz jednog pakla u drugi - navela je Natalia Zarytska, prenosi CNN.

09:07 - Ukrajinsko operativno zapovjedništvo "Jug" izvijestilo je da je Rusija u posljednja 24 sata izgubila najmanje 36 vojnika, tri tenka T-72, raketni bacač i brojna vozila duž južne ukrajinske crte bojišnice.

⚡️Ukraine’s military destroys 3 tanks, Grad missile launcher.



Ukraine’s Operational Command “South” reports that Russia has lost at least 36 soldiers, three T-72 tanks, a Grad missile launcher, and a number of vehicles along Ukraine’s southern frontlines over the past 24 hours.