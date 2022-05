Moskva razmatra zamjenu ukrajinskih zarobljenika iz Azova, Zelenski: Situacija u Donbasu izuzetno teška

Danas je 88. dan rata u Ukrajini. Ukrajina je ponovno odbacila pristanak na prekid vatre s Rusijom i rekla da Kijev neće prihvatiti nikakav dogovor s Moskvom koji uključuje ustupanje teritorija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je njegova vojska nanijela ozbiljnu štetu ruskim oružanim snagama, unatoč padu ključnog lučkog grada Mariupolja. Rusija vodi veliku ofenzivu u Luhansku, jednoj od dvije pokrajine u Donbasu. Separatisti, koje podržava Rusija, upravljali su velikim dijelom teritorija u Luhansku i susjednoj Donjeckoj oblasti prije početka invazije 24. veljače, no Moskva želi zauzeti i preostali dio Donbasa koji drži Ukrajina.

Ključni događaji:

VIDEO Rusija zaprijetila Finskoj i Švedskoj: 'Nećemo to jednostavno prihvatiti. Sve će se radikalno promijeniti'

09:16 - Ukrajina je isključila mogućnost primirja ili ustupaka Rusiji, koja je pojačala napade u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas.

Rusija vodi veliku ofenzivu u Luhansku, jednoj od dvije pokrajine u Donbasu, nakon što je ugušila nekoliko tjedana dug otpor posljednjih ukrajinskih boraca u strateškom jugoistočnom gradu Mariupolju.

Separatisti, koje podržava Rusija, upravljali su velikim dijelom teritorija u Luhansku i susjednoj Donjeckoj oblasti prije početka invazije 24. veljače, no Moskva želi zauzeti i preostali dio Donbasa koji drži Ukrajina.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak isključio je mogućnost da Ukrajina pristane na primirje i rekao da Kijev neće prihvatiti nikakav sporazum s Moskvom koji bi uključivao predaju teritorija. Ustupci bi se Ukrajini obili o glavu jer bi Rusija još snažnije udarila nakon bilo kakve stanke u ratovanju, rekao je.

"Rat neće prestati (nakon ustupaka). Samo će biti stavljen u mirovanje na neko vrijeme. Započet će novu ofenzivu, još krvaviju i veću", rekao je Podoljak, glavni pregovarač Ukrajine u intervjuu za Reuters u strogo čuvanom predsjedničkom uredu.

08:36 - Sedamdeset i osam žena je u skupini koju su ruske snage zarobile u opkoljenoj čeličani Azovstalj u Mariupolju, rekao je vođa proruskih separatista, piše u nedjelju dpa.

Također, među zarobljenima u čeličani ima stranih državljana, objavila je ruska državna novinska agencija TASS, citirajući separatističkog vođu iz Donjecka Denisa Pušilina, koji nije naveo točne brojke.

"Imali su dovoljno hrane i vode, imali su također dovoljno oružja. Problem je bio u manjku lijekova", rekao je Pušilin.

Šestero ukrajinskih vojnika umrlo je u čeličani "kada su pokušali raznijeti skladišta streljiva prije no što su zarobljeni", dodao je.

08:32 - Poljski predsjednik Andrzej Duda stigao je u Ukrajinu, priopćio je njegov ured.

Duda će održati govor u ukrajinskom parlamentu kao prvi strani čelnik države koji će se obratiti vijeću od početka rata, prenosi CNN.

07:15 - Ruski ministar prometa Vitalij Saveljev naveo je da su zapadne sankcije dovele do ozbiljnih logističkih problema u Rusiji.

Naime, rekao je da su zapadne sankcije prisilile Rusiju "da traži nove logističke koridore".

⚡️Russian Transport Minister: Western sanctions have led to serious problems with logistics in Russia.



Transport Minister Vitaly Savelyev told journalists on May 21 that Western sanctions have forced Russia “to look for new logistics corridors,” Russian media Meduza reported.