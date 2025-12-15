Masakr na plaži Bondi samo je vrhunac iznimno povećanog broja incidenata usmjerenih protiv Židova u Australiji

Nakon stravičnog masakra u kojem su otac i sin, pakistanskog porijekla, na plaži u australskom Bondiju usmrtili 15 ljudi, među kojima i desetogodišnju djevojčicu, te ozlijedili još 40 osoba, u Australiji se opet raspravlja o problemu sa antisemitizmom kojeg ta država ima.



Napadači su bili Sadžid Akram (50), koji je 1998. ušao u Australiju s vizom i koji je imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja, i njegov sin Naved Akram (24) rođen u toj zemlji, prema policiji u Novom Južnom Walesu, državi čiji je glavni grad Sydney. Napadači su živjeli u naselju Bonnyrigg, oko sat vremena vožnje od Bondija. Naved Akram je ranije već bio zamijećen u obavještajnim strukturama, kada su uhvaćeni njegovi kontakti sa ćelijom ekstremista koji su 2019. pripremali napad, no uhićeni su prije njegova izvršenja.