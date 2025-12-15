Nakon stravičnog masakra u kojem su otac i sin, pakistanskog porijekla, na plaži u australskom Bondiju usmrtili 15 ljudi, među kojima i desetogodišnju djevojčicu, te ozlijedili još 40 osoba, u Australiji se opet raspravlja o problemu sa antisemitizmom kojeg ta država ima.
Napadači su bili Sadžid Akram (50), koji je 1998. ušao u Australiju s vizom i koji je imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja, i njegov sin Naved Akram (24) rođen u toj zemlji, prema policiji u Novom Južnom Walesu, državi čiji je glavni grad Sydney. Napadači su živjeli u naselju Bonnyrigg, oko sat vremena vožnje od Bondija. Naved Akram je ranije već bio zamijećen u obavještajnim strukturama, kada su uhvaćeni njegovi kontakti sa ćelijom ekstremista koji su 2019. pripremali napad, no uhićeni su prije njegova izvršenja.
Masakr na plaži Bondi samo je vrhunac iznimno povećanog broja incidenata usmjerenih protiv Židova u Australiji
Podaci Izvršnog vijeća australskog židovstva (ECAJ) pokazuju da antisemitski incidenti u Australiji ostaju na povijesno visokim razinama, gotovo pet puta većim od prosječnog godišnjeg broja prije 7. listopada 2023., što je najveći porast u bilo kojoj zemlji J7 između 2021. i 2024.
