OTAC I SIN UBIJALI

Masakr na plaži Bondi samo je vrhunac iznimno povećanog broja incidenata usmjerenih protiv Židova u Australiji

Autor
Danijel Prerad
15.12.2025.
u 13:09

Podaci Izvršnog vijeća australskog židovstva (ECAJ) pokazuju da antisemitski incidenti u Australiji ostaju na povijesno visokim razinama, gotovo pet puta većim od prosječnog godišnjeg broja prije 7. listopada 2023., što je najveći porast u bilo kojoj zemlji J7 između 2021. i 2024.

Nakon stravičnog masakra u kojem su otac i sin, pakistanskog porijekla, na plaži u australskom Bondiju usmrtili 15 ljudi, među kojima i desetogodišnju djevojčicu, te ozlijedili još 40 osoba, u Australiji se opet raspravlja o problemu sa antisemitizmom kojeg ta država ima.

Napadači su bili Sadžid Akram (50), koji je 1998. ušao u Australiju s vizom i koji je imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja, i njegov sin Naved Akram (24) rođen u toj zemlji, prema policiji u Novom Južnom Walesu, državi čiji je glavni grad Sydney. Napadači su živjeli u naselju Bonnyrigg, oko sat vremena vožnje od Bondija. Naved Akram je ranije već bio zamijećen u obavještajnim strukturama, kada su uhvaćeni njegovi kontakti sa ćelijom ekstremista koji su 2019. pripremali napad, no uhićeni su prije njegova izvršenja.

Ključne riječi
teroristički napad Australija

V0
Vlaskoulicanec4.0
13:48 15.12.2025.

Zašto se sve ovo ne nazove pravim imenom: muslimanski teror protiv svih drugih religija! Iz obzira prema kome? Zašto nitko ne piše o tome, da su kršćani najproganjaniji u svijetu? Pa tek onda Židovi. Zašto mediji o tome šute, a kada netko to napose, više proganjan?

